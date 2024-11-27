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Лига чемпионов: «Ливерпуль» первым вышел в плей-офф

Турнирная таблица
Эльмир Алиев, отдел спорта
02:28 454

Завершился 5-й тур основной стадии футбольной Лиги чемпионов.

По его итогам определилась первая команда, обеспечившая себе как минимум место в 1/16 финала. Это «Ливерпуль», обыгравший дома мадридский «Реал» - 2:0. Оба мяча были забиты во втором тайме. На 52-й минуте отличился Алексис Мак Аллистер, а на 76-й - Коди Гакпо.

«Ливерпуль» демонстрирует стопроцентный результат - 15 очков в пяти матчах. Ниже 24-го места мерсисайдцы уже не опустятся. Команда уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя - миланский «Интер» - на два очка.

А вот мадридский «Реал» после этого поражения с 6 очками занимает как раз-таки 24-ю строчку - последнюю, дающую право участия в плей-офф. 

Еще ниже располагается французский «ПСЖ» - 4 очка и 25-я позиция. Парижане в этом туре проиграли в гостях мюнхенской «Баварии» - 0:1.

Стоит выделить еще несколько матчей: «Астон Вилла» (Англия) - «Ювентус» (Италия) - 0:0, «Монако» (Франция) - «Бенфика» (Португалия) - 2:3, «Спортинг» (Португалия) - «Арсенал» (Англия) - 1:5, «Барселона» (Испания) - «Брест» (Франция) - 3:0.

ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 5-го ТУРА

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