USD 1.7000
EUR 1.7813
RUB 1.6139
Подписаться на уведомления
Рубль покатится и дальше: «Готовьтесь к курсу 1 доллар – 180 рублей»
Новость дня
Рубль покатится и дальше: «Готовьтесь к курсу 1 доллар – 180 рублей»

Путин в Астане. Пашинян не приедет

02:00 515

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите ОДКБ в Астане, по итогам которого будет подписана итоговая декларация и еще ряд документов.

Как ранее сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, лидеры ОДКБ сначала соберутся в узком составе и обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, а также основные итоги деятельности организации.

После запланированных выступлений главы делегаций проведут неформальную дискуссию.

Путин не дождался Пашиняна

Он сообщил, что помимо Путина на саммите примут участие президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, но не будет представлен премьер Армении Никол Пашинян.

При этом Ушаков подчеркнул, что представители Еревана "заранее сообщили, что ничего не имеют против принятия на саммите соответствующих согласованных документов".

"Мы не ставим под сомнение право армянских партнеров самостоятельно определять свой курс в отношении дальнейшей работы организации. Де-юре Ереван остается полноправным членом ОДКБ, и Армения таким образом сохраняет за собой все соответствующие права и обязанности. Двери для физического возврата Армении к работе ОДКБ открыты, и мы надеемся, что все-таки армянские представители рано или поздно возобновят свое сотрудничество в рамках этой организации", - добавил Ушаков.

По итогам саммита ОДКБ и своего госвизита в Казахстан у Путина запланирован подход к представителям российских СМИ.

Приключения рубля только начинаются
Приключения рубля только начинаются главная тема
27 ноября 2024, 23:57 3465
Соглашение об отложенной войне
Соглашение об отложенной войне горячая тема
27 ноября 2024, 18:07 6262
Азербайджан может порвать с Польшей
Азербайджан может порвать с Польшей жесткое заявление МИД
27 ноября 2024, 19:04 9146
Рубль покатится и дальше: «Готовьтесь к курсу 1 доллар – 180 рублей»
Рубль покатится и дальше: «Готовьтесь к курсу 1 доллар – 180 рублей» обновлено 22:36
27 ноября 2024, 22:36 16996
Еще не став президентом, Трамп объявляет войну соседям
Еще не став президентом, Трамп объявляет войну соседям наша корреспонденция
27 ноября 2024, 16:21 6393
«Друг Путина» забирает Румынию
«Друг Путина» забирает Румынию главная тема
27 ноября 2024, 14:00 7776
Страшное ДТП в Товузе: погибли пять военнослужащих
Страшное ДТП в Товузе: погибли пять военнослужащих
27 ноября 2024, 22:51 2770
Протурецкая армия наступает. Российский спецназ и армия Асада терпят потери
Протурецкая армия наступает. Российский спецназ и армия Асада терпят потери срочно в номер, обновляется
03:16 6960
Народ бунтует. Пакистан не будет прежним
Народ бунтует. Пакистан не будет прежним наша аналитика
27 ноября 2024, 12:52 5046
НАТО призвала Турцию готовиться к войне
НАТО призвала Турцию готовиться к войне наша корреспонденция
27 ноября 2024, 12:39 9804
МВД арестовало «Рошку»
МВД арестовало «Рошку»
27 ноября 2024, 21:20 5328

ЭТО ВАЖНО

Приключения рубля только начинаются
Приключения рубля только начинаются главная тема
27 ноября 2024, 23:57 3465
Соглашение об отложенной войне
Соглашение об отложенной войне горячая тема
27 ноября 2024, 18:07 6262
Азербайджан может порвать с Польшей
Азербайджан может порвать с Польшей жесткое заявление МИД
27 ноября 2024, 19:04 9146
Рубль покатится и дальше: «Готовьтесь к курсу 1 доллар – 180 рублей»
Рубль покатится и дальше: «Готовьтесь к курсу 1 доллар – 180 рублей» обновлено 22:36
27 ноября 2024, 22:36 16996
Еще не став президентом, Трамп объявляет войну соседям
Еще не став президентом, Трамп объявляет войну соседям наша корреспонденция
27 ноября 2024, 16:21 6393
«Друг Путина» забирает Румынию
«Друг Путина» забирает Румынию главная тема
27 ноября 2024, 14:00 7776
Страшное ДТП в Товузе: погибли пять военнослужащих
Страшное ДТП в Товузе: погибли пять военнослужащих
27 ноября 2024, 22:51 2770
Протурецкая армия наступает. Российский спецназ и армия Асада терпят потери
Протурецкая армия наступает. Российский спецназ и армия Асада терпят потери срочно в номер, обновляется
03:16 6960
Народ бунтует. Пакистан не будет прежним
Народ бунтует. Пакистан не будет прежним наша аналитика
27 ноября 2024, 12:52 5046
НАТО призвала Турцию готовиться к войне
НАТО призвала Турцию готовиться к войне наша корреспонденция
27 ноября 2024, 12:39 9804
МВД арестовало «Рошку»
МВД арестовало «Рошку»
27 ноября 2024, 21:20 5328
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться