Путин в Астане. Пашинян не приедет

Как ранее сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, лидеры ОДКБ сначала соберутся в узком составе и обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, а также основные итоги деятельности организации.

Президент Р оссии Владимир Путин примет участие в саммите ОДКБ в Астане, по итогам которого будет подписана итоговая декларация и еще ряд документов.

Он сообщил, что помимо Путина на саммите примут участие президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, но не будет представлен премьер Армении Никол Пашинян.

При этом Ушаков подчеркнул, что представители Еревана "заранее сообщили, что ничего не имеют против принятия на саммите соответствующих согласованных документов".

"Мы не ставим под сомнение право армянских партнеров самостоятельно определять свой курс в отношении дальнейшей работы организации. Де-юре Ереван остается полноправным членом ОДКБ, и Армения таким образом сохраняет за собой все соответствующие права и обязанности. Двери для физического возврата Армении к работе ОДКБ открыты, и мы надеемся, что все-таки армянские представители рано или поздно возобновят свое сотрудничество в рамках этой организации", - добавил Ушаков.

По итогам саммита ОДКБ и своего госвизита в Казахстан у Путина запланирован подход к представителям российских СМИ.