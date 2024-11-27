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Россия уничтожает энергообъекты Украины: сотни тысяч человек без света

обновлено 14:45
14:45 4662

По данным командования Воздушных сил ВСУ, ночью и утром 28 ноября российские военные нанесли комбинированный воздушный удар по Украине ракетами и беспилотниками. Атака была направлена на объекты энергетической инфраструктуры.

В общей сложности ВСУ зафиксировали 188 воздушных целей: войска РФ запустили по Украине три зенитные управляемые ракеты С-300, 57 крылатых ракет Х-101, 28 крылатых ракет «Калибр», три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 97 ударных дронов типа «Шахед» и беспилотников неустановленного типа. Силы украинской ПВО сбили 76 крылатых ракет Х-101/«Калибр», три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 35 беспилотников. Еще 62 дрона «локационно потеряны», заявили украинские военные.

Спасатели ликвидируют последствия атаки

В результате российской атаки в Львовской области без электроэнергии остались 523 тысячи абонентов. В Ровенской области обесточен 681 населенный пункт. В Волынской области зафиксированы повреждения критической инфраструктуры, без света остались 215 тысяч абонентов. В Ивано-Франковской области в ходе атаки по энергетическим объектам повреждены частные жилые дома. В Хмельницкой области частично нарушено энергоснабжение в Шепетовском и Хмельницком районах, повреждены хозяйственное помещение и частный дом. В Николаеве из-за отключения электроэнергии приостановлена работа образовательных учреждений, электротранспорт курсирует по сокращенным маршрутам. Житомир остался без электроснабжения и частично водоснабжения. В Одесской области в результате российской ракетной атаки ранены два человека, повреждены частные дома и газопровод. Также два человека пострадали в Киевской области, там после атаки РФ повреждены инфраструктурный объект, частный дом, ангар и автомобили. В Херсонской области — двое пострадавших при атаке беспилотника.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все энергетические и спасательные службы сейчас максимально вовлечены во всех областях, чтобы восстановить энергоснабжение в пострадавших регионах. «Каждая подобная атака доказывает, что системы ПВО необходимы сейчас в Украине, где они спасают жизнь, а не на базах хранения. Это особенно важно в зимний период, когда мы должны защитить нашу инфраструктуру от целенаправленных российских ударов», — написал он в телеграме.

Жители Киева пережидают атаку на станциях метро

* * * 09:55

Российские войска утром 28 ноября атаковали ракетами и дронами энергосистему Украины. По словам министра энергетики Германа Галущенко, удары нанесены по объектам энергетической инфраструктуры на всей территории страны.

Из-за удара «Укрэнерго» вводит временные отключения электричества.

Удары были нанесены по Киевской, Сумской, Харьковской и Волынской областям, взрывы прозвучали и в Ровно.

Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщает, что враг нанес по Харькову три удара. Последствия неизвестны.

«Россияне продолжают тактику террора. Они делали запасы ракет для ударов по украинской инфраструктуре, для войны с гражданскими во время холодов, в течение зимы. Им помогали их сумасшедшие союзники, в частности, из КНДР. Сейчас россияне осуществляют комбинированный обстрел страны», — написал в своем телеграм-канале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Украине, подчеркнул он, «есть чем ответить» на российский удар.

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