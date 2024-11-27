Россия уничтожает энергообъекты Украины: сотни тысяч человек без света

По данным командования Воздушных сил ВСУ, ночью и утром 28 ноября российские военные нанесли комбинированный воздушный удар по Украине ракетами и беспилотниками. Атака была направлена на объекты энергетической инфраструктуры. В общей сложности ВСУ зафиксировали 188 воздушных целей: войска РФ запустили по Украине три зенитные управляемые ракеты С-300, 57 крылатых ракет Х-101, 28 крылатых ракет «Калибр», три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 97 ударных дронов типа «Шахед» и беспилотников неустановленного типа. Силы украинской ПВО сбили 76 крылатых ракет Х-101/«Калибр», три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 35 беспилотников. Еще 62 дрона «локационно потеряны», заявили украинские военные.

В результате российской атаки в Львовской области без электроэнергии остались 523 тысячи абонентов. В Ровенской области обесточен 681 населенный пункт. В Волынской области зафиксированы повреждения критической инфраструктуры, без света остались 215 тысяч абонентов. В Ивано-Франковской области в ходе атаки по энергетическим объектам повреждены частные жилые дома. В Хмельницкой области частично нарушено энергоснабжение в Шепетовском и Хмельницком районах, повреждены хозяйственное помещение и частный дом. В Николаеве из-за отключения электроэнергии приостановлена работа образовательных учреждений, электротранспорт курсирует по сокращенным маршрутам. Житомир остался без электроснабжения и частично водоснабжения. В Одесской области в результате российской ракетной атаки ранены два человека, повреждены частные дома и газопровод. Также два человека пострадали в Киевской области, там после атаки РФ повреждены инфраструктурный объект, частный дом, ангар и автомобили. В Херсонской области — двое пострадавших при атаке беспилотника. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все энергетические и спасательные службы сейчас максимально вовлечены во всех областях, чтобы восстановить энергоснабжение в пострадавших регионах. «Каждая подобная атака доказывает, что системы ПВО необходимы сейчас в Украине, где они спасают жизнь, а не на базах хранения. Это особенно важно в зимний период, когда мы должны защитить нашу инфраструктуру от целенаправленных российских ударов», — написал он в телеграме.

* * * 09:55 Российские войска утром 28 ноября атаковали ракетами и дронами энергосистему Украины. По словам министра энергетики Германа Галущенко, удары нанесены по объектам энергетической инфраструктуры на всей территории страны.