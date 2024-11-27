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У Трампа ломают голову: как остановить войну в Украине

есть варианты
10:55 1999

Будущий советник избранного президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в последние дни рассматривает несколько предложений по прекращению войны в Украине. Об этом сообщили CNN два источника, знакомые с этим вопросом.

Хотя над деталями стратегии еще продолжается работа, чиновники Трампа, вероятно, будут настаивать на скорейшем прекращении огня, чтобы временно заморозить войну, пока обе стороны ведут переговоры, говорят собеседники.

Ожидается, что представители администрации Трампа также будут настаивать на том, чтобы европейские союзники и НАТО взяли на себя большую часть бремени расходов на поддержку Украины.

Уолтц рассматривает идеи в том числе от генерала Кита Келлога, которого Трамп объявил в среду своим специальным представителем по вопросам России и Украины. Предложение Келлога предполагает, что продолжение американской военной помощи Украине будет зависеть от участия Киева в мирных переговорах с Россией и «официальной политики США, направленной на прекращение огня и урегулирование конфликта в Украине путем переговоров». Стремление Украины вступить в НАТО тем временем будет «отложено» на длительный период.

Уолтц также рассмотрел отдельное предложение, которое поддержал бывший посол Трампа в Германии Ричард Гренелл. Тот выражал поддержку созданию «автономных регионов» внутри Украины, хотя и не объяснял деталей.

Другая идея заключается в том, чтобы позволить России сохранить территории, которые она удерживает сейчас, в обмен на членство Украины в НАТО. В то же время источники уточняют, что мало кто в орбите Трампа стремится пригласить Украину в НАТО в ближайшее время.

Украина была среди вопросов, которые Уолтц обсуждал с советником Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном во время встречи на прошлой неделе.

В то же время источники предостерегают, что пока слишком рано говорить о том, какой будет в конце концов стратегия команды Трампа.

Соратники Трампа, назначенные на высшие должности в сфере национальной безопасности, уже публично заявили, что новоизбранный президент рассматривает ряд вариантов.

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