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93 отравления в Азербайджане: четверо умерли

11:00 2833

В октябре в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра поступили 93 человека с отравлением, четверо из них скончались, сообщили в центре.

Согласно информации, 42 пациента отравились лекарственными средствами, 20 - уксусной кислотой, пятеро - грибами. Четыре человека пострадали от укусов змей, одного пациента госпитализировали с синдромом Лайелла.

Шесть человек поступили в центр с аллергическими реакциями, трое отравились фосфорорганическими соединениями, двое - угарным газом, двое - от укуса насекомых. Несмотря на усилия врачей, четверо пострадавших скончались (двое мужчин и две женщины).Причинами смерти стали отравление уксусной кислотой (два случая), синдром Лайелла и отравление грибами.

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