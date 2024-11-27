Трамп поужинал с Цукербергом, которому ранее обещал «остаток жизни в тюрьме»

«Да, это так. Марк Цукерберг очень четко заявил о своем желании поддерживать и участвовать в переменах, которые мы наблюдаем по всей Америке и по всему миру благодаря реформаторскому движению, во главе которого стоит Дональд Трамп», - сказал Миллер, комментируя прошедшую встречу.

Избранный президент США Дональд Трамп поужинал в своей резиденции Мар-а-Лаго с главой корпорации Meta Марком Цукербергом, которого ранее обвинял в заговоре и грозил тюремным сроком. Об этом заявил телеканалу Fox News будущий помощник Трампа и заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома по политике и вопросам национальной безопасности Стивен Миллер.

The New York Times сообщила, что инициатором встречи с Трампом выступил Цукерберг, пытающийся «выстроить позитивные взаимоотношения» со следующим американским лидером. Они «обменялись любезностями», Цукерберг в том числе поздравил Трампа с победой на президентских выборах, указали источники издания.

По мнению The New York Times, Цукерберг стремится оградить свою корпорацию «от возможного удара со стороны администрации» Трампа. Meta уже давно является «объектом нападок вашингтонских консерваторов», обвиняющих ее в предвзятости в пользу демократов, добавляет газета, напоминая, что Трамп в своей книге «Спасти Америку» обвинил Цукерберга в заговоре против него на выборах 2020 года и угрожал предпринимателю пожизненным тюремным сроком в случае вмешательства в выборы 2024 года.

Цукерберг пытается наладить отношения с Трампом на протяжении последних 18 месяцев, указывает газета. Сам избранный президент утверждал ранее, что после покушения на его жизнь в июле Цукерберг позвонил ему и пообещал не голосовать за кандидата от Демократической партии на выборах в ноябре.

Республиканцы ранее критиковали Meta за скрытие контента, который мог бы нанести ущерб репутации Джо Байдена в 2020 году, в частности, репортажи о его сыне Хантере. В августе Цукерберг направил письмо юридическому комитету Палаты представителей США, в котором признал ограничение распространения подобных материалов.