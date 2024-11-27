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США потребовали от Украины отправить на войну молодежь. Украинцы отказались

11:31 1549

США призывают власти Украины снизить призывной возраст до 18 лет из-за нехватки военных на фронте, пишут зарубежные СМИ со ссылкой на представителя Белого дома.

По его словам, мобилизация и наращивание живой силы могут привести к существенным изменениям для ВСУ. Источник добавил, что «русские добиваются устойчивого прогресса на востоке Украины, и начинают оттеснять украинские позиции в Курской области».

Вслед за этим стало известно, что Киев выступил против данного требования, попросив взамен усилить поставки вооружений и обеспечить подготовку военнослужащих украинской армии.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. В Верховной Раде же заявили, что снижение мобилизационного возраста больше не планируется.

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