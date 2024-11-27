В день приезда Путина в Астану: флаг Украины вместо российского

В Казахстане начато досудебное расследование по инциденту с рекламным экраном в Астане, на котором на некоторое время поменялся цвет флага во время визита российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на портал МВД республики.

«Министерством внутренних дел начато расследование по вчерашнему инциденту, связанному с ТОО «Керуен Медиа». На текущий момент рассматриваются все возможные варианты случившегося, в том числе версии с техническими неполадками, а также возможным внешним неправомерным вмешательством в процессы функционирования оборудования компании», - говорится в сообщении.