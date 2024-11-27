USD 1.7000
EUR 1.7943
RUB 1.5024
Подписаться на уведомления
Рубль покатится и дальше: «Готовьтесь к курсу 1 доллар – 180 рублей»
Новость дня
Рубль покатится и дальше: «Готовьтесь к курсу 1 доллар – 180 рублей»

В день приезда Путина в Астану: флаг Украины вместо российского

МВД завело дело
11:37 2720

В Казахстане начато досудебное расследование по инциденту с рекламным экраном в Астане, на котором на некоторое время поменялся цвет флага во время визита российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на портал МВД республики.

«Министерством внутренних дел начато расследование по вчерашнему инциденту, связанному с ТОО «Керуен Медиа». На текущий момент рассматриваются все возможные варианты случившегося, в том числе версии с техническими неполадками, а также возможным внешним неправомерным вмешательством в процессы функционирования оборудования компании», - говорится в сообщении.

«Виновные в противоправных деяниях лица будут привлечены к ответственности», - говорится в сообщении.

27 ноября к государственному визиту президента РФ Владимира Путина в Казахстан в Астане все рекламные экраны демонстрировали российский флаг. При этом на LED-экране компании «Керуен Медиа», установленном у театра «Астана Опера», флаг Российской Федерации неожиданно приобрел желто-голубую окраску, напоминающую флаг Украины. Позже его отключили.

В ТОО «Керуен Медиа» это объяснили замыканием кабеля. «На изображении флага РФ на верхнем сегменте замкнул кабель и отключился белый цвет, в связи с чем тональность цвета при нагрузке электричества изменилась, стало более ярче. Таким образом, при производстве видео на сотовый телефон красный цвет при воспроизведении видео для зрительного контакта кажется желтым», - заявил КазТАГ заместитель директора «Керуен Медиа» по технической части Мухтар Бекбосынов.

Талыбов ушел, а вместе с ним и бокс
Талыбов ушел, а вместе с ним и бокс
13:59 298
Русские наступают в Курской области
Русские наступают в Курской области
13:59 341
Молдова идет на поклон к России
Молдова идет на поклон к России наша корреспонденция
11:48 3491
Россия объявила о победе над Западом
Россия объявила о победе над Западом вокруг тезиса Нарышкина; все еще актуально
27 ноября 2024, 23:35 6675
На скамье подсудимых «Шляпа» из Минобороны
На скамье подсудимых «Шляпа» из Минобороны из зала суда
12:52 1504
Али Асадов объявил семь дней выходных
Али Асадов объявил семь дней выходных
12:30 2724
Баку вызвал на ковер польского дипломата
Баку вызвал на ковер польского дипломата новость дополнена
11:59 2475
Протурецкие армии подошли к Алеппо… Асад проигрывает
Протурецкие армии подошли к Алеппо… Асад проигрывает горячая тема
10:00 5150
У Трампа ломают голову: как остановить войну в Украине
У Трампа ломают голову: как остановить войну в Украине есть варианты
10:55 2002
Лавров советует НАТО нюхать порох
Лавров советует НАТО нюхать порох
10:49 2251
Немецкая разведка предупреждает: Россия готовится к войне с Западом
Немецкая разведка предупреждает: Россия готовится к войне с Западом
10:20 2760

ЭТО ВАЖНО

Талыбов ушел, а вместе с ним и бокс
Талыбов ушел, а вместе с ним и бокс
13:59 298
Русские наступают в Курской области
Русские наступают в Курской области
13:59 341
Молдова идет на поклон к России
Молдова идет на поклон к России наша корреспонденция
11:48 3491
Россия объявила о победе над Западом
Россия объявила о победе над Западом вокруг тезиса Нарышкина; все еще актуально
27 ноября 2024, 23:35 6675
На скамье подсудимых «Шляпа» из Минобороны
На скамье подсудимых «Шляпа» из Минобороны из зала суда
12:52 1504
Али Асадов объявил семь дней выходных
Али Асадов объявил семь дней выходных
12:30 2724
Баку вызвал на ковер польского дипломата
Баку вызвал на ковер польского дипломата новость дополнена
11:59 2475
Протурецкие армии подошли к Алеппо… Асад проигрывает
Протурецкие армии подошли к Алеппо… Асад проигрывает горячая тема
10:00 5150
У Трампа ломают голову: как остановить войну в Украине
У Трампа ломают голову: как остановить войну в Украине есть варианты
10:55 2002
Лавров советует НАТО нюхать порох
Лавров советует НАТО нюхать порох
10:49 2251
Немецкая разведка предупреждает: Россия готовится к войне с Западом
Немецкая разведка предупреждает: Россия готовится к войне с Западом
10:20 2760
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться