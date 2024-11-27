В день приезда Путина в Астану: флаг Украины вместо российского
В Казахстане начато досудебное расследование по инциденту с рекламным экраном в Астане, на котором на некоторое время поменялся цвет флага во время визита российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на портал МВД республики.
«Министерством внутренних дел начато расследование по вчерашнему инциденту, связанному с ТОО «Керуен Медиа». На текущий момент рассматриваются все возможные варианты случившегося, в том числе версии с техническими неполадками, а также возможным внешним неправомерным вмешательством в процессы функционирования оборудования компании», - говорится в сообщении.
«Виновные в противоправных деяниях лица будут привлечены к ответственности», - говорится в сообщении.
27 ноября к государственному визиту президента РФ Владимира Путина в Казахстан в Астане все рекламные экраны демонстрировали российский флаг. При этом на LED-экране компании «Керуен Медиа», установленном у театра «Астана Опера», флаг Российской Федерации неожиданно приобрел желто-голубую окраску, напоминающую флаг Украины. Позже его отключили.
В ТОО «Керуен Медиа» это объяснили замыканием кабеля. «На изображении флага РФ на верхнем сегменте замкнул кабель и отключился белый цвет, в связи с чем тональность цвета при нагрузке электричества изменилась, стало более ярче. Таким образом, при производстве видео на сотовый телефон красный цвет при воспроизведении видео для зрительного контакта кажется желтым», - заявил КазТАГ заместитель директора «Керуен Медиа» по технической части Мухтар Бекбосынов.