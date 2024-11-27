В Венгрии откроют посольство Армении

Правительство Армении на заседании в четверг приняло решение об открытии посольства в Венгрии.

«МИД Армении считает целесообразным открытие посольства в Венгрии, что позволит расширить сотрудничество, придав новый импульс взаимодействию в различных сферах», - цитируют армянские СМИ заявление правительства.

В нем также отмечается, что «для Армении Венгрия имеет важное значение как член ЕС».

6 мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Ереване сообщил, что Армения и Венгрия условились открыть в ближайшее время посольства в двух столицах.