Молдова идет на поклон к России

В конце прошлой недели от премьер-министра Молдовы Дорина Речана неожиданно прозвучал завуалированный упрек в адрес США, которым молдавские власти до сих пор демонстрировали полную лояльность, включая вопрос антироссийских санкций. Несколькими днями позже спикер парламента заговорил о контактах с Россией, ведь «и американцы, и англичане, и французы, и украинцы тоже общаются». Интригу завершает и одновременно объясняет поездка молдавского министра энергетики в Санкт-Петербург на встречу с главой «Газпрома». Зима обещает быть суровой. Что касается премьера Дорина Речана, то он, как сообщалось, затронул в беседе с журналистами проблемы денежных переводов в Молдову из России, где, по различным данным, может находиться до полумиллиона молдавских гастарбайтеров. Согласно пояснениям Речана, проблема упирается в западные санкции против ряда российских компаний, к которым присоединилась Молдова. С тем и США были упомянуты.

Однако перед властями страны стоит куда более сложная и срочная задача – решить вопрос с поставками газа из России, хотя правительство обещало обойтись без них и даже избежать роста цен на энергоносители. Все же министру энергетики Виктору Парликову пришлось ехать на поклон к председателю «Газпрома» Алексею Миллеру. По итогам переговоров прозвучало предположение, что может потребоваться и визит президента Майи Санду в Москву. Здесь необходимо пояснение крайне шаткого и двойственного положения Молдовы с ее населением около 2,5 миллиона человек и миллионом граждан за границей, которые кормят порядка четверти остающихся дома. Доподлинно известно, что уже трижды выборы первых лиц государства обеспечила западная диаспора – 300 тысяч голосов. Соответственно, правящая партия, правительство и президент в своей политике полностью опираются на западные ориентиры, включая евроинтеграцию, отказ от любых контактов с Москвой и, конечно, поддержку западных антироссийских санкций.

В свою очередь, Евросоюз и Вашингтон демонстрировали безоговорочную поддержку действующих молдавских властей. Симпатии Молдове и лично Майе Санду неоднократно выражали практически все лидеры ЕС, а также бывший президент США Джо Байден. Правда, новый хозяин Белого дома пока о Молдове и своей коллеге из этой страны не упоминал. С другой стороны, маленькая республика между братской Румынией и воюющей Украиной отчаянно нуждается во всем, так и не уступив никому статуса беднейшей страны Европы. Поэтому даже минимальные колебания в стоимости основных ресурсов, таких как свет или газ, мгновенно сказываются на уровне жизни людей. И в последнее время приводят к его ухудшению. При этом Молдова с началом украинского конфликта заявила о пути энергонезависимости и отказалась покупать газ у России. Не останавливаясь на всей глубине финансового и газового кризиса, который пришлось пережить молдаванам два года назад, отметим, что отказ фактически не мог и не может быть полным. «Вину» возлагают на главную электростанцию страны и Приднестровье. Мощная Молдавская ГРЭС, которая подает львиную долю электроэнергии в Молдову, находится в Приднестровье, принадлежит Интер РАО и работает на природном газе, а его поставляет «Газпром». Транзитом через Украину. Контракт на транзит истекает через месяц – 1 января 2025 года.

Пикантности ситуации добавляет то, что с начала нулевых годов Молдова накопила солидный долг «Газпрому», к которому приложил руку и Тирасполь (приднестровская столица), не плативший за газ, но получавший доход от электричества. Была озвучена цифра в 709 млн долларов, которую Кишинев отказывается признавать, кивая на Тирасполь, прежние правительства и руководство предприятия Молдовагаз, в прошлом газового монополиста на рынке Молдовы. Добавим еще одну немаловажную деталь. Молдавский газовый оператор и поставщик Молдовагаз лишь на 35,3% принадлежит Молдове, главный акционер – «Газпром». Иными словами, обремененный долгами Кишинев пытается совершить невозможное: «Газпром» должен поставить газ своей же дочерней компании на грани банкротства с транзитом через Украину, воюющую с Россией, и транзит, вероятно, поддерживался до сих пор лишь за счет Приднестровья и контракта до конца 2024 года. Если украинский газовый транзит прекратит существование, Молдове предлагается вариант реверсных поставок газа по Трансбалканскому трубопроводу через Турцию по «Турецкому потоку», приходящего затем в Болгарию и Румынию. Кстати, Виктор Парликов подписал с турецким министром энергетики меморандум о сотрудничестве. Детали пока не разглашаются. Второй вариант доставки газа может быть произведен «Газпромом» «до границы», то есть насчет транзита по Украине Кишиневу придется договариваться отдельно, но речь о подобных переговорах не заходила. В любом случае конечная стоимость газа для Молдовы ощутимо возрастет, следом за ней – цена электричества. Возвращаемся к невозможному: проевропейский Кишинев должен получить от российского газового концерна самые щадящие условия.