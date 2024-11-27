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Шойгу «дает совет» Западу

11:55 1349

Обновленная ядерная доктрина России «понятная и прозрачная», странам Запада ее стоит внимательно почитать, а «не выдергивать кусками». Об этом заявил после совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Совбезов ОДКБ секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Вообще сама по себе доктрина ясная, понятная, прозрачная. Мы там, по-моему, все ясно и понятно изложили. Поэтому коллегам, особенно западным коллегам, просьба и предложение спокойно, внимательно почитать, не кусками выдергивать и не выдумывать чего-то лишнего. Там все ясно и четко прописано», - сказал он.

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