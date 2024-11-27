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Баку вызвал на ковер польского дипломата

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11:59 2480

Временный поверенный в делах Польши в Азербайджане Михал Гречило вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана.

Согласно сообщению МИД Азербайджана, в ходе встречи польской стороне был выражен протест против того, что президент Польши Анджей Дуда, вопреки уведомлению азербайджанской стороны, посетил в составе миссии Евросоюза в Армении приграничный регион на армяно-азербайджанской границе, территорию близ села Кярки, которое все еще находится под оккупацией Армении.  

«Было отмечено, что вопреки заявленным целям содействия стабильности в регионе и укрепления доверия между Азербайджаном и Арменией миссия Евросоюза широко используется в качестве инструмента антиазербайджанской пропаганды.

Подчеркнуто, что эта провокация противоречит азербайджано-польским отношениям и что необходимо воздерживаться от подобных шагов, которые затрагивают законные интересы безопасности Азербайджана», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Напомним, накануне прибывший в Армению с визитом президент Польши Анджей Дуда отправился к границе Армении и Азербайджана, где провел патрулирование с наблюдателями ЕС, дислоцированными в этой стране.

В МИД Азербайджана раскритиковали «визит президента Польши Анджея Дуды на армяно-азербайджанскую границу в сопровождении членов миссии ЕС в Армении (EUMA)», указав, что это «к сожалению, является очередной демонстрацией антиазербайджанской политики различных стран-членов ЕС и европейских институтов. Мы глубоко сожалеем о том, что президент страны, официально являющейся стратегическим партнером Азербайджана, принял участие в недопустимом «бинокльном шоу», что приводит к обострению отношений между Азербайджаном и Польшей».

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