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Россия пообещала «защищать» страны ОДКБ ядерным оружием

12:06 1072

Ядерный «зонтик» России, согласно обновленной ядерной доктрине, распространяется в первую очередь на страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

«Во-первых, хочу сказать, что и в старой доктрине предусматривался этот зонтик, как вы говорите, в том числе и на наших союзников. Это было ясно, четко обозначено. Что же касается новой доктрины, естественно, там речь идет, в первую очередь, о странах ОДКБ. Имеется отдельное дополнение, достаточно важное, на мой взгляд, оно касается Беларуси», - отметил он.

По словам Шойгу, «теперь доктринально прописаны и критерии применения ядерного оружия, когда на Беларусь осуществляется агрессия обычными вооружениями и когда возникает угроза самого существования республики».

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