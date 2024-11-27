Али Асадов объявил семь дней выходных

В Азербайджане перенесены рабочие и выходные дни. Соответствующее постановление Кабинета Министров подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, с целью обеспечения последовательности рабочих и выходных дней, 30 декабря 2024 года и 3 января 2025 года переставлены местами с 28 и 29 декабря 2024 года соответственно.

В новом году 4 и 5 января попадают на субботу и воскресенье. Таким образом, семь дней – с 30 по 5 января - нерабочие дни.