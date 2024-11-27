На скамье подсудимых «Шляпа» из Минобороны

Как сообщает корреспондент haqqin.az, в ходе процесса в качестве свидетелей были допрошены братья Хамис и Хайам Сулеймановы, ранее работавшие в ОАО AtaBank.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего старшего офицера управления внутренней безопасности, а также управления образования и научных исследований Министерства обороны Захида Нифталиева (известного в чиновничьих кругах под псевдонимом «Шляпа Захид» - прим. авт.). Он обвиняется в присвоении госсредств в крупном размере.

Согласно материалам обвинения, в 2016 году Захид Нифталиев предоставил AtaBank фальшивые данные и получил кредит в размере около 42 с половиной миллионов манатов сроком на 12 месяцев. Средства не были использованы по назначению, что привело к значительному ущербу для банка. Для взыскания долга было подано гражданское исковое заявление, и суд обязал «Шляпу Захида» возместить сумму. Однако судебное решение не было исполнено, и кредит остался невыплаченным. В 2023 году по факту присвоения кредита, взятого из AtaBank, было возбуждено уголовное дело, и Нифталиева привлекли к уголовной ответственности.

Свидетель Хамис Сулейманов в своем показании отметил, что работал в AtaBank с 1997 по 2020 год. Он заявил, что не знает Захида Нифталиева и в целом в период своей работы не контактировал с клиентами: «Я не знаю этого человека, никогда его не встречал. Вообще, в банке я не видел клиентов, так как моя работа заключалась в инкассации, размещении средств в сейфах и сортировке наличных денег».

Гособвинитель напомнил свидетелю о его показаниях на следствии относительно специальных сейфов в банке, принадлежащих отдельным лицам. Согласно данным показаниям, в помещении для хранения депозитов в AtaBank находился специальный сейф, принадлежавший бывшему министру налогов Фазилю Мамедову и его советнику Махиру Рафиеву. Ключ от сейфа был доверен Хамису Сулейманову. Средства в сейфе размещались или использовались исключительно по их указаниям.

Отвечая на вопросы гособвинителя, свидетель пояснил, что в банке имелось два отдельных помещения: в одном хранились вклады и депозиты, в другом – личные сейфы клиентов.

После этого в процессе дал показания Хайам Сулейманов. Он сообщил, что с 2003 года работал кассиром в AtaBank и знает обвиняемого Захида Нифталиева. Свидетель видел его как в банке, так и в ходе судебного разбирательства, связанного с невозвратом кредита. Свидетель рассказал, что выдал Нифталиеву 7 миллионов манатов в качестве кредита из кассы: «Если сумма была введена в систему и выдан чек, значит, деньги он получил сам. Как может быть иначе?»

Защитник Нифталиева, Али Адыгёзалов, возразил свидетелю, указав, что сумма кредита, якобы взятого из банка, превышает 7 миллионов манатов. На это свидетель ответил: «Я передал этому человеку деньги, но точную сумму не припоминаю».

Сам Нифталиев заявил, что не получал кредита, оформленного на его имя: «Я даже не знаю, где находится их касса. Если у тебя есть совесть, вспомни об Аллахе, у тебя же есть дети. Ты разве видел меня там?»

Затем судья зачитал показания свидетеля, данные на этапе предварительного следствия, в которых упоминались суммы, взятые Нифталиевым из банка. Согласно этим показаниям, в 2015 году Нифталиев получил в банке кредиты на 7 миллионов 350 тысяч манатов, а позже – 24 миллиона 234 тысячи манатов.

Судебный процесс продолжится 18 декабря.

Напомним, Захид Нифталиев был арестован некоторое время назад по обвинению во взяточничестве. По приговору Тертерского военного суда ему было назначено условное наказание, и он был освобожден. Но впоследствии арестован Главным следственным управлением Службы государственной безопасности (СГБ). В ходе следствия Гянджинский апелляционный суд удовлетворил протест прокуратуры по приговору Тертерского военного суда. Нифталиев был признан виновным в должностном подлоге и крупном взяточничестве и приговорен к 8 с половиной годам лишения свободы. Кроме того, Нифталиев по делу, рассматриваемому в настоящее время в суде, открыл на свое имя подставную компанию и умышленно не исполнил судебное решение о кредите в 42 миллиона манатов, полученном в ATABank.

Отметим также, что в СГБ заведено уголовное дело в отношении других лиц, причастность которых к хищениям в крупном размере расследуется.