Средняя продолжительность жизни российского штурмовика после подписания контракта с Минобороны России составляет от двух недель до месяца, сообщил в соцсетях эстонский аналитик Артур Рехи.

В то же время эксперт обратил внимание на то, что наступление России продолжается, и им удалось продвинуться на нескольких направлениях - в районе города Курахово и села Раздольное (Донецкая область).

В статье Forbes говорится, что Кремль, пытаясь захватить как можно большую часть украинской территории за короткий промежуток времени, «бросает неподготовленные войска против украинской обороны в плохо организованных атаках без ключевой поддержки».

То, что Россия может сохранять свой импульс наступления на поле боя, несмотря на катастрофические потери, является одним из величайших парадоксов более масштабной войны. Но есть основания полагать, что этот парадокс неустойчив. Есть доказательства того, что Россия теряет людей.

В частности, о такой проблеме свидетельствует то, что в России фабрики не могут найти сотрудников. «Спецоперация отвлекает людей, и эту проблему быстро не решить», - приводит Reuters слова главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина.