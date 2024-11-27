Иран об историческом прорыве в отношениях с Азербайджаном

Совместные учения Ирана и Азербайджана «показывают рост взаимного доверия между двумя странами и с Божьей помощью станут поворотным моментом в истории Ирана и Азербайджана и установлением мира и безопасности в этом чувствительном регионе». Об этом заявил советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти.

Он назвал это важным событием, которое «свидетельствует о растущем укреплении братских отношений и добрососедства между Ираном и Азербайджаном».

Велаяти сказал, что «в последние годы после начала войны в Украине США под прикрытием НАТО намеревались проникнуть в регион Южного Кавказа и практически создать альтернативу, которая бы отвлекла внимание России от Украины».

«Иран решительно противостоял влиянию Америки и ее региональных союзников и предотвратил формирование такого заговора вдоль своих северо-западных границ, в результате чего НАТО создала постоянную угрозу территориальной целостности Ирана», – отметил он.

Велаяти подчеркнул, что Запад предпринял действия, которые показали, что Запад и НАТО «не имеют правильных намерений в отношении Южного Кавказа».

«Противодействие Ирана открытию Зангезурского коридора было вызвано тем, что Запад с замыслом Америки в оболочке НАТО хотел наладить транспортировку с востока на запад через Азербайджан, Каспийское море и Центральную Азию. Только Иран осознал глубину этого заговора. В отличие от Запада, Иран действительно хочет благополучия азербайджанских братьев.

Потребовалось время для взаимопонимания по этому вопросу, и теперь мы достигли общих результатов. В течение нескольких месяцев были проведены три совместных маневра. Это свидетельствует о росте взаимного доверия между двумя странами», – заключил советник верховного лидера Ирана.