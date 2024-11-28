Россия раскрыла список самых прозападных политиков в Армении

После состоявшегося 26 ноября в Москве заседания руководителей служб безопасности и спецслужб стран СНГ пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сделало сенсационное заявление, связанное с Арменией, согласно которому США больше не считают действующую в этой стране власть «достаточно надежной» и предпринимают усилия по формированию в Армении новых прозападных политических сил. «Согласно поступающей в СВР России информации, в Государственном департаменте США сомневаются в необратимости курса Армении на сближение с Западом, - говорится в заявлении пресс-бюро СВР РФ. - В Вашингтоне полагают, что армяне, «умеющие считать деньги», со временем неизбежно осознают грозящий им невосполнимый ущерб от свертывания традиционных региональных связей. Американцы ищут способы не дать Еревану свернуть с так называемого демократического пути. И выход они видят в «укреплении» действующей в Армении «недостаточно надежной» вертикали власти своими проверенными клевретами. Таковыми в глобалистских «демократизаторских» кругах США считают партии «Республика» Арама Саркисяна, «Во имя республики» Армана Бабаджаняна, «Европейскую партию Армении» Тиграна Хзмаляна и «Христианско-демократическую партию» Левона Шириняна».

Российская внешняя разведка отмечает, что уже начата политическая «раскрутка» прозападных партий в Армении «с целью обеспечить их прохождение в парламент на выборах в 2026 году». В заявлении СВР также говорится, что попытки «полной демократизации» Армении могут привести к ситуации, схожей с украинской. «Перед этими «бескомпромиссными приверженцами демократии» поставлена задача «бить по рукам» армянскую исполнительную власть, если та по примеру правительства соседней Грузии вознамерится отдавать приоритет объективным национальным интересам, традициям и ценностям армянского народа, - говорится далее в сообщении пресс-бюро СВР. - В очередной раз надежная информация убеждает, что США не оставляют планов навязывания так называемой демократизации, преследуя цель полного подчинения Армении. Однако подобная практика в других странах и регионах показала, что она несет разрушение. Примеров тому много на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Африке. Наиболее яркий — нынешнее состояние Украины». Отметим, что на заседании глав служб безопасности и спецслужб стран СНГ обсуждались «планы коллективного Запада по дестабилизации постсоветского пространства». В ходе встречи директор СВР Сергей Нарышкин зачитал обращение к участникам заседания президента России Владимира Путина: «Необходимо не допустить дестабилизации ситуации как в СНГ, так и в соседних регионах. А для этого, как и прежде, надо выявлять любые негативные тенденции и потенциальные угрозы коллективной безопасности, прогнозировать их развитие, обмениваться информацией и опытом работы».

Россия обеспокоена усилением прозападных сил в Армении: прогнозы и угрозы В своем выступлении директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что, несмотря на «провал Запада в украинском конфликте», «попытки дестабилизировать ситуацию в странах СНГ» не прекращаются. «Они будут действовать в своей манере и постараются создавать хаос на территории государств нашего Содружества, хаос вокруг Российской Федерации», - подчеркнул глава СВР. В качестве одного из примеров таких действий Нарышкин привел «вмешательство Запада в выборы в странах постсоветского пространства». «Посмотрите, как прошли выборы в Молдавии [Молдове] — под мощным административным давлением, при беспрецедентном внешнем вмешательстве, - констатировал директор СВР. - Посмотрите, как прошли выборы в Грузии — с почти неприкрытыми попытками западного блока вмешаться и устроить очередную цветную революцию». В свою очередь, директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников, выступивший на том же заседании, заявил, что «надежд на серьезные изменения внешнеполитического курса США при следующей администрации мало». При этом Бортников подчеркнул, что администрация Джо Байдена, находящаяся у власти до конца своего срока, может «предпринять действия по максимальному обострению ситуации в Евразии, на постсоветском пространстве, в Юго-Восточной Азии, а также на Ближнем и Среднем Востоке». По мнению главы ФСБ, такие шаги могут быть направлены в рамках внутриполитической борьбы на усложнение работы будущей администрации США.

Как отмечают наблюдатели, заявления российской Службы внешней разведки о развитии политических процессов в Армении указывают на формирование в стране новых, более прозападных, нежели действующее правительство Никола Пашиняна, сил. Согласно данным СВР, эти силы представляют для интересов России в регионе значительно бОльшую «угрозу», чем нынешнее правительство. Например, партия Тиграна Хзмаляна уже инициировала сбор подписей за проведение референдума о членстве Армении в Европейском Союзе. Другие партии, упомянутые в заявлении, обвиняют Россию в том, что она является основной причиной всех проблем Армении, и критикуют правительство Пашиняна за якобы деятельность в интересах России. Хотя армянские партии и лидеры, упомянутые в заявлении, пока не представлены в парламенте, они могут стать на следующих выборах основными конкурентами правящей партии «Гражданский договор». Что особенно вероятно на фоне маргинализации пророссийской оппозиции и роста недовольства властью Пашиняна. Москве очевидно, что на предстоящих в Армении парламентских выборах шансы пророссийских оппозиционных сил минимальны. Как выясняется, эти силы не только не смогли отстранить Пашиняна от власти посредством досрочных выборов или уличных протестов, но и продолжают терять политическое влияние. В сложившейся ситуации, как отмечено в заявлении российской внешней разведки, прозападные силы, стремящиеся к полной демократизации Армении, имеют все шансы стать на следующих выборах ведущей парламентской оппозицией. И даже если они не смогут получить большинство, их роль в парламенте позволит оказывать давление на правительство Пашиняна, подталкивая премьер-министра на ускорение полного разрыва связей с Россией. Именно такой сценарий вызывает у Москвы наибольшую обеспокоенность.