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Иран «готов к полномасштабной войне» с Израилем

13:44 388

Иран не стремится к прямому столкновению с Израилем, однако будет готов ответить на все угрозы еврейского государства вовлечь исламскую республику в «широкомасштабную войну». Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи после форума «Альянса цивилизаций» ООН в португальском Кашкайше.

«Мы готовы к войне, даже к широкомасштабной войне. Но мы этого не хотим, - приводит его слова португальская газета Diário de Notícias. - Если израильтяне выберут путь войны, то мы будем полностью к ней готовы».

Глава иранской дипломатии утверждает, что ответственность за урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке лежит, прежде всего, на США. По мнению Арагчи, «Израиль пытается втянуть весь регион в крупномасштабную войну». Он также «отверг идею о том, что союзное Ирану движение «Хезболла» ослаблено после двух месяцев» боевых действий на юге Ливана.

Ранее президент исламской республики Масуд Пезешкиан заявлял, что Иран не заинтересован в масштабном вооруженном конфликте на Ближнем Востоке, но всегда будет обеспечивать свою безопасность.

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