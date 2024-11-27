В Финляндии начнут производить беспилотники для Украины

«Потребность в технологиях и производственных мощностях для дронов велика. Беспилотники будут поставляться не только в Украину, но и в страны Европейского союза и НАТО. Дроны станут неотъемлемой частью общества, обеспечивая защиту критически важных функций в таких областях, как гражданская безопасность, оборона и другие сферы», — заявил генеральный директор компании Юсси Холопайнен.

По его словам, производство беспилотников планируется запустить в начале 2025 года. Как ожидается, Summa Defence создаст дочернюю компанию Summa Drones, которая совместно с украинскими партнерами откроет предприятие в Финляндии. В дальнейшем Summa Drones будет производить не только летательные аппараты, но и наземные и морские дроны, пояснили в пресс-службе.

«Благодаря совместному предприятию дроны, входящие в портфель продукции Summa Defence, уже продемонстрировали свою важность и стратегическое значение в Украине. Дроны играют ключевую роль как в защите критической инфраструктуры, так и в экстренных и спасательных операциях. Перенос производства в Финляндию усилит надежность поставок как в Украину, так и в другие международные регионы», - добавил Холопайнен.

В пресс-службе подчеркнули, что в настоящий момент Summa Defence завершает переговоры о приобретении нескольких компаний в области технологий безопасности и обороны.