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«Мечта» надеется мирно восстановить терцелостность Грузии

13:50 205

Власти Грузии планируют восстановить территориальную целостность страны мирным путем. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая в парламенте в рамках процедур по утверждению правительства.

«Нашей еще одной главнейшей задачей является восстановление территориальной целостности мирным путем. Конечно же, достижение этой цели зависит от глобальных тенденций, процессов в регионе. Мы очень надеемся, что ...эта задача полностью будет решена», - сказал Кобахидзе.

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