«Мечта» надеется мирно восстановить терцелостность Грузии
13:50 205
Власти Грузии планируют восстановить территориальную целостность страны мирным путем. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая в парламенте в рамках процедур по утверждению правительства.
«Нашей еще одной главнейшей задачей является восстановление территориальной целостности мирным путем. Конечно же, достижение этой цели зависит от глобальных тенденций, процессов в регионе. Мы очень надеемся, что ...эта задача полностью будет решена», - сказал Кобахидзе.
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