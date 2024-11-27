Русские наступают в Курской области

Российские войска продвинулись в Курской области. Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

Они захватили Дарьино в западной части украинского плацдарма и продвинулись в районе Плехово в восточной части. Оба села - недалеко от украинской границы. То есть данные атаки преследуют цель «подрезания» украинского плацдарма у его основания.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ писали, что в Курской области России ВСУ удерживают около 800 квадратных километров территории.