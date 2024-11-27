Русские наступают в Курской области
13:59 375
Российские войска продвинулись в Курской области. Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.
Они захватили Дарьино в западной части украинского плацдарма и продвинулись в районе Плехово в восточной части. Оба села - недалеко от украинской границы. То есть данные атаки преследуют цель «подрезания» украинского плацдарма у его основания.
Ранее СМИ со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ писали, что в Курской области России ВСУ удерживают около 800 квадратных километров территории.
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