USD 1.7000
EUR 1.7943
RUB 1.5024
Подписаться на уведомления
Рубль покатится и дальше: «Готовьтесь к курсу 1 доллар – 180 рублей»
Новость дня
Рубль покатится и дальше: «Готовьтесь к курсу 1 доллар – 180 рублей»

Русские наступают в Курской области

13:59 375

Российские войска продвинулись в Курской области. Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

Они захватили Дарьино в западной части украинского плацдарма и продвинулись в районе Плехово в восточной части. Оба села - недалеко от украинской границы. То есть данные атаки преследуют цель «подрезания» украинского плацдарма у его основания.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ писали, что в Курской области России ВСУ удерживают около 800 квадратных километров территории.

Талыбов ушел, а вместе с ним и бокс
Талыбов ушел, а вместе с ним и бокс
13:59 327
Русские наступают в Курской области
Русские наступают в Курской области
13:59 376
Молдова идет на поклон к России
Молдова идет на поклон к России наша корреспонденция
11:48 3509
Россия объявила о победе над Западом
Россия объявила о победе над Западом вокруг тезиса Нарышкина; все еще актуально
27 ноября 2024, 23:35 6681
На скамье подсудимых «Шляпа» из Минобороны
На скамье подсудимых «Шляпа» из Минобороны из зала суда
12:52 1528
Али Асадов объявил семь дней выходных
Али Асадов объявил семь дней выходных
12:30 2748
Баку вызвал на ковер польского дипломата
Баку вызвал на ковер польского дипломата новость дополнена
11:59 2493
Протурецкие армии подошли к Алеппо… Асад проигрывает
Протурецкие армии подошли к Алеппо… Асад проигрывает горячая тема
10:00 5167
У Трампа ломают голову: как остановить войну в Украине
У Трампа ломают голову: как остановить войну в Украине есть варианты
10:55 2010
Лавров советует НАТО нюхать порох
Лавров советует НАТО нюхать порох
10:49 2262
Немецкая разведка предупреждает: Россия готовится к войне с Западом
Немецкая разведка предупреждает: Россия готовится к войне с Западом
10:20 2768

ЭТО ВАЖНО

Талыбов ушел, а вместе с ним и бокс
Талыбов ушел, а вместе с ним и бокс
13:59 327
Русские наступают в Курской области
Русские наступают в Курской области
13:59 376
Молдова идет на поклон к России
Молдова идет на поклон к России наша корреспонденция
11:48 3509
Россия объявила о победе над Западом
Россия объявила о победе над Западом вокруг тезиса Нарышкина; все еще актуально
27 ноября 2024, 23:35 6681
На скамье подсудимых «Шляпа» из Минобороны
На скамье подсудимых «Шляпа» из Минобороны из зала суда
12:52 1528
Али Асадов объявил семь дней выходных
Али Асадов объявил семь дней выходных
12:30 2748
Баку вызвал на ковер польского дипломата
Баку вызвал на ковер польского дипломата новость дополнена
11:59 2493
Протурецкие армии подошли к Алеппо… Асад проигрывает
Протурецкие армии подошли к Алеппо… Асад проигрывает горячая тема
10:00 5167
У Трампа ломают голову: как остановить войну в Украине
У Трампа ломают голову: как остановить войну в Украине есть варианты
10:55 2010
Лавров советует НАТО нюхать порох
Лавров советует НАТО нюхать порох
10:49 2262
Немецкая разведка предупреждает: Россия готовится к войне с Западом
Немецкая разведка предупреждает: Россия готовится к войне с Западом
10:20 2768
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться