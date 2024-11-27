Сенсационное заявление Путина: Готовим удар «Орешником» по Киеву

Президент РФ допустил, что это могут быть центры принятия решений в Киеве. По его словам, Киев пытался наносить удары по объектам государственной важности в Москве и Петербурге и «эти попытки продолжаются».

Российский Генеральный штаб и Минобороны сейчас подбирают цели для ударов «Орешником» на территории Украины, заявил президент России Владимир Путин, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Путин заявил, что у России есть еще несколько комплексов, подобных «Орешнику», готовых к применению.

Мощь «Орешника», утверждает президент России, сопоставима с применением ядерного оружия. «В случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких «Орехов» гроздью в одном ударе, его мощь, мощь этого удара, будет сопоставима с применением ядерного оружия», — привел Путин слова военных и технических специалистов.

«Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль», — сказал Путин.

Сегодня ночью Россия нанесла комплексный удар по объектам в Украине с применением 90 ракет и 100 беспилотников, поражено 117 целей, сказал Путин. За последние два дня, по его словам, Россия запустила 100 ракет и 466 БПЛА по Украине.