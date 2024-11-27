Сенсационное заявление Путина: Готовим удар «Орешником» по Киеву
Российский Генеральный штаб и Минобороны сейчас подбирают цели для ударов «Орешником» на территории Украины, заявил президент России Владимир Путин, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Президент РФ допустил, что это могут быть центры принятия решений в Киеве. По его словам, Киев пытался наносить удары по объектам государственной важности в Москве и Петербурге и «эти попытки продолжаются».
Путин заявил, что у России есть еще несколько комплексов, подобных «Орешнику», готовых к применению.
Мощь «Орешника», утверждает президент России, сопоставима с применением ядерного оружия. «В случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких «Орехов» гроздью в одном ударе, его мощь, мощь этого удара, будет сопоставима с применением ядерного оружия», — привел Путин слова военных и технических специалистов.
«Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль», — сказал Путин.
Сегодня ночью Россия нанесла комплексный удар по объектам в Украине с применением 90 ракет и 100 беспилотников, поражено 117 целей, сказал Путин. За последние два дня, по его словам, Россия запустила 100 ракет и 466 БПЛА по Украине.