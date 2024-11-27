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Kapital Bank удостоен двух международных наград в области розничного банкинга

15:05 389

Первый в Азербайджане банк Kapital Bank вновь подтвердил свое лидерство на рынке розничного банкинга, став обладателем двух престижных наград на World Economic Magazine 2024 Awards: «Лучший поставщик услуг по кредитным картам в Азербайджане – 2024» и «Лучший розничный банк Азербайджана – 2024».

Обладатель звания «Лучший розничный банк Азербайджана – 2024», Kapital Bank выделяется не только самой широкой сетью филиалов и партнеров в стране, но и демонстрирует свое лидерство на рынке по ряду ключевых показателей. Банк, предлагающий инновационные продукты и устойчивые финансовые решения, в настоящее время располагает портфелем потребительских кредитов на сумму 2,19 млрд манатов, а также портфелем кредитных карт на сумму около 688,03 млн манатов.

Банк также удостоен звания «Лучший поставщик услуг по кредитным картам в Азербайджане – 2024» благодаря выпуску карты Birbank Star в октябре этого года. Карта, представленная под лозунгом «С Birbank Star тебе все по плечу», является простым и удобным финансовым продуктом, который полностью отходит от традиционных условий кредитных карт. Карту Birbank Star можно получить с лимитом от 500 манатов до 30 000 манатов. Более того, при снятии наличных в банкоматах других банков или переводах на карты других банков комиссии и проценты не взимаются. Условия оплаты предельно просты: использованная сумма должна быть возвращена на карту до конца месяца. В случае несвоевременной оплаты взимается сервисный сбор в размере 10 манатов за каждые 500 манатов использованных средств.

Kapital Bank, предлагая разнообразные решения для удовлетворения потребностей более 5 миллионов клиентов, продолжает оставаться надежным финансовым партнером для каждого. 2024 год для банка стал годом достижений, а данные награды еще раз подтверждают его лидирующую позицию в финансовом секторе Азербайджана.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 119 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.

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