На севере Сирии продолжается стремительное наступление джихадистских группировок («Хайят Тахрир аш-Шам» и других) в направлении города Алеппо. По последним данным, джихадисты захватили 32 населенных пункта и стратегически важные высоты, находившиеся под контролем сил Асада. Бои идут на расстоянии 2–3 километров от города Алеппо. Это крупнейшее наступление джихадистских группировок в Сирии с 2022 года, и, похоже, Башар Асад и его союзники оказались не готовы к такому удару. Источники сообщают, что оппозиция смогла захватить ключевой участок стратегической дороги M5, соединяющей промышленный центр Алеппо с центральной областью Хама. Это нанесло ощутимый удар по логистическим возможностям правительственных сил. Шоссе M5 играет важную роль в транспортной системе Сирии. Оно обеспечивает снабжение, перемещение войск и связь между северной и южной частями страны. Утрата контроля над этой транспортной артерией значительно усложняет операции правительственных войск, создавая трудности в переброске техники и ресурсов.

Сирийские наблюдатели отмечают, что атаку на данном участке осуществили бойцы вооруженной оппозиции. В их состав вошли группировки, такие как «Хайят Тахрир аш-Шам» и ряд протурецких формирований. Боевики захватили около 20 населенных пунктов, находящихся рядом с магистралью. Наступление прошло с активным использованием бронетехники и поддержки артиллерии. Сирийская армия, в свою очередь, при помощи ВКС России начала ответные действия. Доходит до авиаударов по позициям оппозиции, идет стягивание дополнительных войск в этот регион. Однако восстановление контроля над шоссе остается сложной задачей, учитывая значительное сопротивление со стороны боевиков. Эксперты указывают на то, что успех оппозиции в захвате дороги M5 может вдохновить другие группировки на новые атаки, что в свою очередь приведет к дальнейшему обострению ситуации в регионе. Отметим, что автомобильная магистраль М5 играет решающую роль в обеспечении победы одной из сторон в продолжающейся уже 13 лет войне в Сирии. В 2020 году армия Асада при поддержке России и Ирана вытеснила радикальную исламистскую оппозицию на север, установив полный контроль над этой магистралью, что стало одной из самых значимых побед в ходе войны. Захват контроля над дорогой привел к драматическому изменению ситуации в Сирии в пользу режима Асада. М5, известная как «Международная дорога» между столицей Дамаском и Алеппо, соединяет важные города Сирии. Тот, кто контролирует эту магистраль, в каком-то смысле также имеет шанс контролировать страну. С 2012 года Асад постепенно терял контроль над страной, поскольку оппозиционные группы, борющиеся против него, изо всех сил пытались захватить власть. По мнению сирийских экспертов, трасса М5 — одна из самых стратегически важных точек на Ближнем Востоке. Для Свободной сирийской армии, поддерживаемой Турцией, эта магистраль является краеугольным камнем в удержании армии Асада на определенной границе с подконтрольными ей территориями. Поэтому потеря дороги стала «смертельным ударом» для оппозиции. Стратегически важная трасса М5 начинается от иорданской границы на юге страны и простирается до города Алеппо на турецкой границе. Эта дорога длиной около 450 километров соединяет четыре крупнейших по численности населения города страны: Дамаск, Хомс, Хаму и Алеппо, и в настоящее время проходит рядом с критически важным городом Идлиб. М5 является «артерией» экономики страны. По оценкам экспертов, до войны эта дорога играла важную роль в осуществлении торговли на сумму почти 25 миллионов долларов в день. Эта дорога, являющаяся основной линией транспортировки пшеницы и хлопка с востока в северную часть страны, также занимает важное место в торговле со странами региона, Турцией, Иорданией, Саудовской Аравией и другими арабскими странами.

Восстановление контроля над М5 всегда было серьезным приоритетом для президента Асада. Достижение этого для Дамаска достигалось медленно и сложными способами. Силы Асада начали предпринимать важные шаги по взятию под контроль этой автомагистрали после того, как Россия стала стороной войны в 2014 году. Обстрелы городов и поселков вокруг этой дороги заставили людей бежать из этих мест. Когда в 2016 году контроль над Алеппо вернулся к администрации Асада при поддержке России, баланс в гражданской войне начал меняться в пользу Дамаска. Соглашение, заключенное между Россией и Турцией в сентябре 2018 года, предусматривало открытие для движения автомагистралей М5 и М4. (Автомагистраль M4 — другая стратегически важная транспортная коммуникация, соединяющая восток и запад Сирии, проходящая вдоль границ с Турцией и пересекающаяся с магистралью M5 — прим. ред.). Таким образом, целью было установить сообщение между береговой линией, контролируемой правительством, и Алеппо к концу 2018 года. Этого, правда, так и не произошло. Оппозиция не покинула свои позиции и не допустила патрулирование российских и турецких солдат для обеспечения безопасности дорожного движения. Вслед за этим начались очередные атаки Дамаска на Идлиб, ставший последним оплотом оппозиции в стране. Дамаск добился значительных успехов в регионе Идлиб при поддержке Москвы. Дамаск и Москва один за другим вернули себе стратегические города и поселения на важных перекрестках между М4 и М5. В марте 2020 года после боев между группировками, поддерживаемыми Турцией, и силами Асада было заключено соглашение о прекращении огня в ходе переговоров Путина и Эрдогана в Сочи. Согласно этому соглашению, джихадисты должны были отступить от автомагистрали М4, а контроль над ней должен был осуществляться совместными патрулями России и Турции. Автомагистраль M5 в соглашении не упоминалась, так как она полностью перешла под контроль сил Асада, и Турция была вынуждена с этим смириться.

Невыполнение условий соглашения 2020 года, в частности, отказ джихадистов покинуть территорию автомагистрали M4, стало одним из источников противоречий между Россией и Турцией в сирийском конфликте. В июле этого года на очередных переговорах военных России и Турции была достигнута новая договоренность об открытии трассы M4 и совместном патрулировании дороги турецкими и российскими силами. Однако внезапное наступление сил, выступающих против режима Асада, включая некоторые группировки, поддерживаемые Турцией, стремительное продвижение в направлении Алеппо и захват магистрали M5 радикально меняют ситуацию на севере Сирии. Эти изменения, безусловно, не играют на руку России. Сосредоточив все ресурсы на Украине, Москва сейчас ограничена в возможностях поддерживать Асада. Наемная армия «Вагнера», которая в свое время сыграла ключевую роль в изменении хода войны в пользу Асада, значительно ослаблена и практически выведена из строя, а ее легендарный командир Евгений Пригожин, как известно, погиб. Воздушно-космические силы России пытаются поддерживать армию Асада бомбардировками и сдерживать продвижение джихадистов, но для более масштабных операций потребуется отправка в Сирию дополнительных боевых самолетов. Другой союзник Асада — поддерживаемые Ираном шиитские группировки — также переживает непростые времена. Основу этих сил составляла «Хезболла», однако, как известно, Израиль нанес мощные удары по «Хезболле» в Ливане, практически уничтожив всю ее иерархию. Параллельно израильская авиация нанесла серию ударов по базам «Хезболлы» в Сирии. Примечательно, что вслед за началом масштабного наступления джихадистов на силы Асада авиация США также атаковала базы шиитских группировок, поддерживаемых Ираном, на западе сирийской провинции Хомс. Центральное командование США заявляет, что эти удары были нанесены с целью предотвратить атаки проиранских группировок на американские силы в Сирии. Независимые источники сообщают о многочисленных погибших среди шиитских боевиков в результате авиаударов.

* * * 15:11 Из-за усиливающихся воздушных атак России и Ирана, поддерживающих режим Асада, на мятежные районы Сирии за последние три месяца 70 тысяч мирных жителей были вынуждены бежать к турецкой границе. Несколько дней назад российские самолеты нанесли удар по городу Эриха, в результате чего погибло трое детей, а более 20 человек получили ранения. После этого протурецкие оппозиционные силы, включая «Свободную сирийскую армию», начали наземную операцию в направлении Алеппо.

Как сообщает корреспондент haqqin.az в Анкаре, Турция впервые прокомментировала происходящие события. Пресс-секретарь оборонного ведомства Зеки Актюрк заявил, что Анкара внимательно следит за разворачивающимися событиями. В то же время источники в турецких спецслужбах указали, что наземная операция стала результатом недавних авиаударов России и наземных атак войск Асада на Идлиб. Россия, правительственные силы и отряды милиции пытаются выдать следствие за причину, утверждая, что наносили удары с целью предотвратить операции оппозиции, однако статистика жертв среди мирных жителей красноречиво свидетельствует об обратном. Источники в Турции также сообщают, что Анкара несколько раз предотвращала контрнаступательные планы оппозиции, однако кровавые атаки на Идлиб переполнили чашу терпения сирийцев.

«Некоторые группировки в Идлибе выразили намерение провести операцию по вытеснению сил сирийского режима и отрядов милиции с линии фронта. Планируется операция с целью предотвращения обстрелов мирного населения и вытеснения сил режима и отрядов милиции из региона. В этом контексте Турция несколько раз препятствовала операциям оппозиционных групп, чтобы не усугубить напряженность в регионе, особенно в свете агрессии Израиля. Турция также активно выступала на международной арене, доводя свои ожидания о прекращении атак режима до стран-гарантов в Астане и на других платформах. Однако на сегодняшний день международные платформы не предприняли никаких шагов по прекращению атак сил режима», – говорится в заявлении источников в службах безопасности. По их данным, операция сирийской оппозиции сначала имела ограниченный характер, но расширилась по мере отступления правительственных сил.