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Путин: Власти Украины «нелегитимны», «узурпаторы»

15:15 1559

Действующая власть в Украине является «незаконной», выполняющие ее приказы становятся «соучастниками преступлений», утверждает президент России Владимир Путин.

«Ведь они же [украинские власти] не пошли на выборы. Они сегодня полностью нелегитимны. И исходя из чисто юридической точки зрения, не имеют даже права отдавать приказов вооруженным силам, поскольку они узурпаторы власти», - сказал Путин.

По его словам, те, кто исполняет эти приказы, «становятся соучастниками преступлений подобного рода».

В Украине в марте должны были пройти выборы президента, но из-за действующего с февраля 2022-го военного положения их назначать не стали.

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