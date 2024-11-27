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Иран намекает: снимите санкции, а то создадим ядерное оружие

15:24 1011

Иран может пересмотреть свою ядерную доктрину, заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

Он отметил, что Иран «выбрал курс на сотрудничество с Западом ради достижения достойного урегулирования проблемы ядерного нераспространения». Однако на сегодняшний день в Иране «ведутся дискуссии о правильности подобной политики».

«Я могу откровенно сказать, что в Иране идут дебаты — в основном среди элиты, но также и среди обычных людей — о том, стоит ли нам менять эту политику и свою ядерную доктрину, поскольку на практике она оказалась недостаточной», — подчеркнул Арагчи.

Министр считает, что восстановление европейских санкций против Ирана «убедит всех», что ядерная доктрина Тегерана была ошибочной.

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