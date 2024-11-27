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Патриарх Кирилл: Христиане ждут Иисуса, «который уничтожит зло и будет судить все народы»

15:30 1145

«Нагнетание страха» вокруг апокалиптических сценариев, а также «алармизм» и спекуляции на ядерную тему не полезны с духовной точки зрения, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Выступая на заседании Всемирного русского народного собора, патриарх Кирилл заявил, что «враг рода человеческого пытается посеять смятение и тревогу в сердцах людей, чтобы парализовать их волю и лишить их мужества, ибо человеком, лишенным душевного мира, легче манипулировать».

Предстоятель РПЦ утверждает, что «христиане не боятся так называемого конца света. Мы ждем господа Иисуса, который придет в великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы, но такое упование вовсе не означает, что мы должны сидеть сложа руки и молча наблюдать за происходящим, попуская злу торжествовать».

19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил новую редакцию ядерной доктрины РФ. Согласно документу, использование западных неядерных ракет Украиной против России может повлечь ядерный ответ, говорили в Кремле.

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