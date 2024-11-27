МЧС Азербайджана предупреждает граждан

В обращении ведомства говорится, что на фоне увеличения потребности населения в природном газе в связи с холодным сезоном нарушение правил безопасности при использовании газовых приборов создает опасность отравления угарным газом.

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к гражданам Азербайджана с предупреждением об опасности угарного газа.

Для избежания несчастных случаев ведомство призывает соблюдать нижеперечисленные правила:

- газовые приборы должны быть исправны и соответствовать стандартам;

- высота помещения, в которой находится прибор, должна быть не меньше 2 м 20 см;

- должна работать система вентиляции воздуха, открыта форточка;

- в ванной комнате должна быть вентиляционная труба, в нижней части двери - отверстия;

- дымоходы необходимо прочищать дважды в год.

Угарный газ не имеет цвета и запаха. Признаки отравления - головная боль, головокружение, тошнота, слабость. Человека, отравившегося угарным газом, необходимо вывести на свежий воздух, освободить от затрудняющей дыхание одежды и немедленно вызвать скорую помощь.