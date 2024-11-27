USD 1.7000
EUR 1.7943
RUB 1.5024
Подписаться на уведомления
Рубль покатится и дальше: «Готовьтесь к курсу 1 доллар – 180 рублей»
Новость дня
Рубль покатится и дальше: «Готовьтесь к курсу 1 доллар – 180 рублей»

Наплыв фальшивых долларов и евро в Турции

15:46 2600

Прокуратура Стамбула начала расследование по факту распространения в СМИ сообщений о наплыве в Турцию фальшивых долларов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«По факту появления в СМИ и соцсетях вызвавших резонанс сообщений о распространении фальшивых банкнот в Стамбуле начато официальное расследование», - говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что в Турцию контрабандно были ввезены поддельные банкноты, предположительно, на $600 млн. По данным деловой газеты Ekonomim, общая сумма может превысить $1 млрд. Значительная часть банкнот имеет номинал $50, в связи с чем обменные пункты и банки временно прекратили операции с этими банкнотами, а также купюрами $100 старого образца.

По данным экспертов, основная часть фальшивых долларов была ввезена в Турцию из Сирии, Ирана, с Балкан. По сведениям Ekonomim, первая операция с поддельной валютой была совершена в приграничном с Сирией городе Газиантепе, фальшивые доллары также обнаружены в Анталье, Измире, Стамбуле, Анкаре.

Телеканал Haberturk сообщил, что сотрудники турецких банков на текущей неделе были письменно предупреждены о случаях мошенничества с долларами. Член правления Ассоциации уполномоченных учреждений и обменных пунктов Турции Мустафа Унвер сообщил, что в ближайшее время в обменных пунктах страны планируется заменить счетчики банкнот.

В то же время TRT Haber сообщает, что полиция Стамбула в ходе проведенной операции изъяла 3,6 млн поддельных евро. По подозрению в их распространении задержан один человек.

Центробанк Турции принял ряд мер для предотвращения оборота в стране фальшивой валюты и координации деятельности с правоохранительными органами, которые проводят соответствующие расследования. «В целях предотвращения оборота фальшивой иностранной валюты проводится проверка и обновление средств подсчета денег, их контроля и используемых банкоматов. Центробанк координирует работу по борьбе с поддельной валютой с органами правосудия», - говорится в заявлении регулятора.

Молдова идет на поклон к России
Молдова идет на поклон к России наша корреспонденция; все еще актуально
11:48 5565
В Сирии убит иранский генерал
В Сирии убит иранский генерал
16:56 1604
Протурецкие армии подошли к Алеппо… Асад проигрывает
Протурецкие армии подошли к Алеппо… Асад проигрывает горячая тема; все еще актуально
10:00 6789
Наплыв фальшивых долларов и евро в Турции
Наплыв фальшивых долларов и евро в Турции
15:46 2601
Иран намекает: снимите санкции, а то создадим ядерное оружие
Иран намекает: снимите санкции, а то создадим ядерное оружие
15:24 1014
Сенсационное заявление Путина: Готовим удар «Орешником» по Киеву
Сенсационное заявление Путина: Готовим удар «Орешником» по Киеву новость дополнена
14:30 6004
Протурецкая армия наступает. Российский спецназ и армия Асада терпят потери
Протурецкая армия наступает. Российский спецназ и армия Асада терпят потери срочно в номер; обновлено
03:16 16932
Россия уничтожает энергообъекты Украины: сотни тысяч человек без света
Россия уничтожает энергообъекты Украины: сотни тысяч человек без света обновлено 14:45
14:45 4669
Иран об историческом прорыве в отношениях с Азербайджаном
Иран об историческом прорыве в отношениях с Азербайджаном сенсационное заявление
13:18 5390
Приключения рубля только начинаются
Приключения рубля только начинаются главная тема; все еще актуально
27 ноября 2024, 23:57 10163
Алиевы на открытии Центрального ботанического сада в Баку
Алиевы на открытии Центрального ботанического сада в Баку фото
14:20 3859

ЭТО ВАЖНО

Молдова идет на поклон к России
Молдова идет на поклон к России наша корреспонденция; все еще актуально
11:48 5565
В Сирии убит иранский генерал
В Сирии убит иранский генерал
16:56 1604
Протурецкие армии подошли к Алеппо… Асад проигрывает
Протурецкие армии подошли к Алеппо… Асад проигрывает горячая тема; все еще актуально
10:00 6789
Наплыв фальшивых долларов и евро в Турции
Наплыв фальшивых долларов и евро в Турции
15:46 2601
Иран намекает: снимите санкции, а то создадим ядерное оружие
Иран намекает: снимите санкции, а то создадим ядерное оружие
15:24 1014
Сенсационное заявление Путина: Готовим удар «Орешником» по Киеву
Сенсационное заявление Путина: Готовим удар «Орешником» по Киеву новость дополнена
14:30 6004
Протурецкая армия наступает. Российский спецназ и армия Асада терпят потери
Протурецкая армия наступает. Российский спецназ и армия Асада терпят потери срочно в номер; обновлено
03:16 16932
Россия уничтожает энергообъекты Украины: сотни тысяч человек без света
Россия уничтожает энергообъекты Украины: сотни тысяч человек без света обновлено 14:45
14:45 4669
Иран об историческом прорыве в отношениях с Азербайджаном
Иран об историческом прорыве в отношениях с Азербайджаном сенсационное заявление
13:18 5390
Приключения рубля только начинаются
Приключения рубля только начинаются главная тема; все еще актуально
27 ноября 2024, 23:57 10163
Алиевы на открытии Центрального ботанического сада в Баку
Алиевы на открытии Центрального ботанического сада в Баку фото
14:20 3859
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться