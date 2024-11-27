Наплыв фальшивых долларов и евро в Турции

«По факту появления в СМИ и соцсетях вызвавших резонанс сообщений о распространении фальшивых банкнот в Стамбуле начато официальное расследование», - говорится в релизе.

Прокуратура Стамбула начала расследование по факту распространения в СМИ сообщений о наплыве в Турцию фальшивых долларов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Турцию контрабандно были ввезены поддельные банкноты, предположительно, на $600 млн. По данным деловой газеты Ekonomim, общая сумма может превысить $1 млрд. Значительная часть банкнот имеет номинал $50, в связи с чем обменные пункты и банки временно прекратили операции с этими банкнотами, а также купюрами $100 старого образца.

По данным экспертов, основная часть фальшивых долларов была ввезена в Турцию из Сирии, Ирана, с Балкан. По сведениям Ekonomim, первая операция с поддельной валютой была совершена в приграничном с Сирией городе Газиантепе, фальшивые доллары также обнаружены в Анталье, Измире, Стамбуле, Анкаре.

Телеканал Haberturk сообщил, что сотрудники турецких банков на текущей неделе были письменно предупреждены о случаях мошенничества с долларами. Член правления Ассоциации уполномоченных учреждений и обменных пунктов Турции Мустафа Унвер сообщил, что в ближайшее время в обменных пунктах страны планируется заменить счетчики банкнот.

В то же время TRT Haber сообщает, что полиция Стамбула в ходе проведенной операции изъяла 3,6 млн поддельных евро. По подозрению в их распространении задержан один человек.

Центробанк Турции принял ряд мер для предотвращения оборота в стране фальшивой валюты и координации деятельности с правоохранительными органами, которые проводят соответствующие расследования. «В целях предотвращения оборота фальшивой иностранной валюты проводится проверка и обновление средств подсчета денег, их контроля и используемых банкоматов. Центробанк координирует работу по борьбе с поддельной валютой с органами правосудия», - говорится в заявлении регулятора.