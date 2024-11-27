Путин: Нас ничто не остановит, у нас много ракет, клиент будет доволен

«Мы знаем, разумеется, сколько соответствующих систем вооружения находится у потенциального противника, где они конкретно находятся, сколько вооружения поставлено на Украину и сколько планируется их поставить», - цитирует Интерфакс Путина.

Президент РФ Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в четверг в Астане заявил, что Москве известно, сколько западных ракет уже поставлено и сколько планируется поставить в Украину.

Президент РФ утверждает, что «никакие поставки даже самого современного оружия на украинскую территорию ситуацию на поле боя не изменят». «У нас в армии люди разных национальностей. Кто-то перекрестится, кто-то попросит о помощи Аллаха, но все вместе пойдут вперед. И ничто их не остановит», - уверяет президент РФ.

По словам Путина, производство аналогов западных ракетных систем в России в 10 раз превышает все производство стран НАТО: «Что касается производства соответствующих ракетных систем, то в России оно в 10 раз больше, чем совокупное производство всех стран НАТО вместе взятых, и в следующем году это производство будет увеличено еще на 25-30%».

Кроме того, в ближайшие годы «в меню» у России появятся новые гиперзвуковые комплексы, которые по своим характеристикам не будут иметь аналогов в мире, заявил Путин.

«В нашем «меню» этого класса продуктов, если можно так выразиться, в ближайшие годы могут появиться и другие продукты. Как в этих случаях говорят, клиент, безусловно, будет доволен», - сказал Путин.

Президент РФ напомнил, что у России также стоят на вооружении комплексы «Калибр», гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» и «Циркон», которые «по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире».