Национальный центр офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой Минздрава организовал в Ханкенди мобильное обследование

Министерством здравоохранения в рамках программы «Великое возвращение» на освобожденные от оккупации территории продолжаются мероприятия по пропаганде здорового образа жизни среди граждан, а также проведение медицинских осмотров. Так, Мобильная клиника Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой Минздрава организовала в городе Ханкенди двухдневное мобильное офтальмологическое обследование.

В первый день медицинской акции более 100 жителей прошли офтальмологический осмотр.

На основании обследований у некоторых граждан выявлены синдром сухого глаза, аллергический конъюнктивит, рефракционная патология, миопический астигматизм и другие заболевания. Также проведен общий мониторинг заболеваний глаз и обсуждены полученные результаты. В то же время для пациентов, столкнувшихся с серьезными проблемами и нуждающихся в сложных операциях, созданы условия для посещения Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой.

В целом в рамках двухдневной офтальмологической акции планируется обследование около 200 граждан.

Следует отметить, что Министерство здравоохранения планирует регулярно проводить медицинские осмотры и информационно-просветительские мероприятия на освобожденных от оккупации территориях.