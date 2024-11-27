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Арестованы руководители сайтов: шантажировали бизнесменов

16:17 1857

Руководители нескольких сайтов привлечены к уголовной ответственности за вымогательство денежных средств у лиц, занимающихся малым и средним предпринимательством в Баку и районах Азербайджана, путем угроз распространения порочащей их информации.

Как стало известно haqqin.az, на основании многочисленных жалоб, поступивших в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД, задержаны гендиректор сайта aztvnews.az Сеймур Мамедов, гендиректор сайта qaynar-xett.az Заур Ахмедов, гендиректор новостного сайта postbaku.net Эльданиз Медждунов и гендиректор сайта aja.az Эльвин Гурбанов.

В ходе следствия установлено, что указанные лица, действуя в преступном сговоре, угрожали потерпевшим распространением в СМИ видеорепортажей, негативно влияющих на их деловую репутацию, и требовали денежные средства в различных размерах. Следственным управлением возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана. Ранее судимому С.Мамедову предъявлено обвинение по 32 эпизодам, З.Ахмедову - по 24, Э.Медждунову - по 7, ранее судимому Э.Гурбанову - по 10 эпизодам, в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста. Материалы уголовного дела, расследование по которому уже завершено, направлены в суд.

В пресс-службе Министерства внутренних дел подтвердили данную информацию.

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