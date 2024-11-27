В Сирии убит иранский генерал

Командующий корпусом иранских военных советников в Сирии генерал-майор Корпуса стражей исламской революции Киюмарс Пурхашеми погиб в результате нападения боевиков на севере страны. Об этом сообщил телеканал СNN.

В ночь на 28 ноября базирующиеся на севере Сирии вооруженные группировки начали наступление на правительственные войска в сельских районах на западе провинции Алеппо. Боевикам удалось значительно продвинуться, и сейчас они находятся примерно в 10 км от Алеппо и в нескольких километрах от городов Нубль и Аль-Захра.

Алеппо находится на северо-западе Сирии, это один из крупнейших городов Сирии — второй по величине после Дамаска.

Эскалация стала первым серьезным столкновением между повстанцами и армией с марта 2022 года, когда стороны договорились о прекращении огня при посредничестве России и Турции, отмечает CNN.