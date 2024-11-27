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Европарламент не признает результаты выборов в Грузии и призывает к санкциям

17:07 718

Европейский парламент большинством голосов одобрил документ, который фактически не признает легитимность парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. Об этом информирует «Эхо Кавказа».

Резолюция поддерживает призыв к независимому, международному и прозрачному расследованию обвинений в манипуляциях с итогами голосования. «За» проголосовали 444 депутата, «против» – 72, воздержались – 82.

Европарламент призывает к новым парламентским выборам в Грузии, которые должны быть проведены под международным контролем. Европарламент отмечает, что Грузия, страна-кандидат на вступление в ЕС, провела выборы, «которые не соответствовали международным стандартам демократических выборов и ее обязательствам как государства-участника ОБСЕ по проведению свободных и честных выборов».

Европарламент также призывает ЕС ввести санкции не только против почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, но и против премьер-министра Ираклия Кобахидзе, председателя парламента Шалвы Папуашвили, председателя партии «Грузинская мечта» Ираклия Гарибашвили и генерального секретаря партии Кахи Каладзе. Европейский парламент считает, что эти лица несут ответственность за «антидемократические действия».

В резолюции содержится призыв к Еврокомиссии и Евросовету пересмотреть безвизовый режим для граждан Грузии, если стандарты ЕС в области демократического управления и свобод не будут соблюдены.

Документ носит рекомендательный характер и представляет собой политическое заявление. 

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