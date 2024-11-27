Лукашенко шутит

Президент Беларуси Александр Лукашенко в шутку предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину разместить систему «Орешник» на территории республики. Об этом он рассказал на полях саммита ОДКБ в Астане.

Белорусский лидер в целом отметил, что новая российская система оказала «такое сильное воздействие на так называемое мировое сообщество и особенно тех, кто думал, что все обойдется — не обойдется». Лукашенко уверен, что такое вооружение необходимо для безопасности Союзного государства.

«Естественно. Я тут старшему брату (Путину) пошутил, говорю: «Места готовы дислокации. Когда?» — поделился он. «Подумаем» [— ответил Путин]», — добавил Лукашенко.