Yelo Bank стал партнером первого локального PR-форума

Yelo Bank, для которого стало доброй традицией поддерживать крупные инициативы, в этот раз открыл двери своего головного офиса для участников PR Forum 2024. 27 ноября при поддержке Yelo Bank, организации Finance Time и компании 123 media состоялось одно из самых значимых событий года для специалистов в сфере коммуникаций.

Председатель правления Yelo Bank Анар Гасанов поприветствовал участников форума, отметил современные вызовы в области PR и пожелал успехов в этой важной и ответственной работе.