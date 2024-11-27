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Yelo Bank стал партнером первого локального PR-форума

17:17 245

Yelo Bank, для которого стало доброй традицией поддерживать крупные инициативы, в этот раз открыл двери своего головного офиса для участников PR Forum 2024. 27 ноября при поддержке Yelo Bank, организации Finance Time и компании 123 media состоялось одно из самых значимых событий года для специалистов в сфере коммуникаций.

Председатель правления Yelo Bank Анар Гасанов поприветствовал участников форума, отметил современные вызовы в области PR и пожелал успехов в этой важной и ответственной работе.

На форуме обсуждались темы: «Искусственный интеллект», «Кризисная коммуникация» и «Стратегические коммуникации», где выступили ведущие эксперты отрасли. Спикеры поделились своими историями успеха, достижениями и методами преодоления сложных ситуаций.

Форум объединил профессионалов, способствовал установлению новых контактов и развитию профессиональных сетей. Активно участвуя в подобных мероприятиях, Yelo Bank продолжает поддерживать развитие медиа, укреплять коммуникационные связи и формировать прозрачную бизнес-среду.

Хотите узнать больше о банковских услугах, включая онлайн-кредиты? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, WhatsАpp или yelo.az.

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