Напряженность между Москвой и Берлином. Вызвали посла России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала высылку журналистов ARD из России «неприемлемой», заявив, что использованное для этого российской стороной обоснование «просто неверно и является ложью», пишет AFP. Как следует из публикации, Бербок обвинила Москву в ведении «пропагандистской борьбы с использованием ложных утверждений».

Российский посол в Германии Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ в связи с высылкой из России сотрудников немецкого общественно-правового телеканала ARD. Об этом сообщает AFP в четверг, 28 ноября.

О лишении аккредитации для работы в России и высылке из страны сотрудников немецкого телеканала ARD Франка Айшмана и Свена Феллера официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила на брифинге 27 ноября: «Немецким корреспондентам в ответ на недружественные действия Берлина, которые были предприняты в отношении российских корреспондентов, в качестве зеркальной меры предписано сдать аккредитационные удостоверения и покинуть территорию Российской Федерации».

Ранее в тот же день журналисты Первого канала заявили о предъявленном к ним «требовании немецких властей покинуть страну». Соответствующий документ они получили 26 ноября, сообщали российские СМИ. Также сообщалось о «закрытии немецкого бюро Первого канала».

Федеральное правительство Германии не предписывало сотрудникам Первого канала покинуть страну и не ограничивало их профессиональную деятельность, заявил 27 ноября на правительственной пресс-конференции в Берлине представитель МИД Германии Кристиан Вагнер. Он предположил, что речь может идти о претензиях к сотрудникам Первого канала со стороны органов миграционного контроля на уровне городских властей Берлина, однако подчеркнул, что со стороны федеральных властей никаких шагов в отношении сотрудников Первого канала не предпринималось.

По его словам, в случае, если сообщения о высылке из РФ двух сотрудников телерадиокомпании ARD подтвердятся, МИД ФРГ самым решительным образом осудит это решение российских властей, поскольку оно ни в коей мере не адекватно.