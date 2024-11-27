USD 1.7000
EUR 1.7943
RUB 1.5024
Подписаться на уведомления
Рубль покатится и дальше: «Готовьтесь к курсу 1 доллар – 180 рублей»
Новость дня
Рубль покатится и дальше: «Готовьтесь к курсу 1 доллар – 180 рублей»

Напряженность между Москвой и Берлином. Вызвали посла России

17:30 762

Российский посол в Германии Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ в связи с высылкой из России сотрудников немецкого общественно-правового телеканала ARD. Об этом сообщает AFP в четверг, 28 ноября.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала высылку журналистов ARD из России «неприемлемой», заявив, что использованное для этого российской стороной обоснование «просто неверно и является ложью», пишет AFP. Как следует из публикации, Бербок обвинила Москву в ведении «пропагандистской борьбы с использованием ложных утверждений».

О лишении аккредитации для работы в России и высылке из страны сотрудников немецкого телеканала ARD Франка Айшмана и Свена Феллера официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила на брифинге 27 ноября: «Немецким корреспондентам в ответ на недружественные действия Берлина, которые были предприняты в отношении российских корреспондентов, в качестве зеркальной меры предписано сдать аккредитационные удостоверения и покинуть территорию Российской Федерации».

Ранее в тот же день журналисты Первого канала заявили о предъявленном к ним «требовании немецких властей покинуть страну». Соответствующий документ они получили 26 ноября, сообщали российские СМИ. Также сообщалось о «закрытии немецкого бюро Первого канала».

Федеральное правительство Германии не предписывало сотрудникам Первого канала покинуть страну и не ограничивало их профессиональную деятельность, заявил 27 ноября на правительственной пресс-конференции в Берлине представитель МИД Германии Кристиан Вагнер. Он предположил, что речь может идти о претензиях к сотрудникам Первого канала со стороны органов миграционного контроля на уровне городских властей Берлина, однако подчеркнул, что со стороны федеральных властей никаких шагов в отношении сотрудников Первого канала не предпринималось.

По его словам, в случае, если сообщения о высылке из РФ двух сотрудников телерадиокомпании ARD подтвердятся, МИД ФРГ самым решительным образом осудит это решение российских властей, поскольку оно ни в коей мере не адекватно.

Молдова идет на поклон к России
Молдова идет на поклон к России наша корреспонденция; все еще актуально
11:48 5576
В Сирии убит иранский генерал
В Сирии убит иранский генерал
16:56 1620
Протурецкие армии подошли к Алеппо… Асад проигрывает
Протурецкие армии подошли к Алеппо… Асад проигрывает горячая тема; все еще актуально
10:00 6794
Наплыв фальшивых долларов и евро в Турции
Наплыв фальшивых долларов и евро в Турции
15:46 2609
Иран намекает: снимите санкции, а то создадим ядерное оружие
Иран намекает: снимите санкции, а то создадим ядерное оружие
15:24 1017
Сенсационное заявление Путина: Готовим удар «Орешником» по Киеву
Сенсационное заявление Путина: Готовим удар «Орешником» по Киеву новость дополнена
14:30 6011
Протурецкая армия наступает. Российский спецназ и армия Асада терпят потери
Протурецкая армия наступает. Российский спецназ и армия Асада терпят потери срочно в номер; обновлено
03:16 16933
Россия уничтожает энергообъекты Украины: сотни тысяч человек без света
Россия уничтожает энергообъекты Украины: сотни тысяч человек без света обновлено 14:45
14:45 4676
Иран об историческом прорыве в отношениях с Азербайджаном
Иран об историческом прорыве в отношениях с Азербайджаном сенсационное заявление
13:18 5393
Приключения рубля только начинаются
Приключения рубля только начинаются главная тема; все еще актуально
27 ноября 2024, 23:57 10164
Алиевы на открытии Центрального ботанического сада в Баку
Алиевы на открытии Центрального ботанического сада в Баку фото
14:20 3862

ЭТО ВАЖНО

Молдова идет на поклон к России
Молдова идет на поклон к России наша корреспонденция; все еще актуально
11:48 5576
В Сирии убит иранский генерал
В Сирии убит иранский генерал
16:56 1620
Протурецкие армии подошли к Алеппо… Асад проигрывает
Протурецкие армии подошли к Алеппо… Асад проигрывает горячая тема; все еще актуально
10:00 6794
Наплыв фальшивых долларов и евро в Турции
Наплыв фальшивых долларов и евро в Турции
15:46 2609
Иран намекает: снимите санкции, а то создадим ядерное оружие
Иран намекает: снимите санкции, а то создадим ядерное оружие
15:24 1017
Сенсационное заявление Путина: Готовим удар «Орешником» по Киеву
Сенсационное заявление Путина: Готовим удар «Орешником» по Киеву новость дополнена
14:30 6011
Протурецкая армия наступает. Российский спецназ и армия Асада терпят потери
Протурецкая армия наступает. Российский спецназ и армия Асада терпят потери срочно в номер; обновлено
03:16 16933
Россия уничтожает энергообъекты Украины: сотни тысяч человек без света
Россия уничтожает энергообъекты Украины: сотни тысяч человек без света обновлено 14:45
14:45 4676
Иран об историческом прорыве в отношениях с Азербайджаном
Иран об историческом прорыве в отношениях с Азербайджаном сенсационное заявление
13:18 5393
Приключения рубля только начинаются
Приключения рубля только начинаются главная тема; все еще актуально
27 ноября 2024, 23:57 10164
Алиевы на открытии Центрального ботанического сада в Баку
Алиевы на открытии Центрального ботанического сада в Баку фото
14:20 3862
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться