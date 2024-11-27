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Путин: Армения так делает из-за Карабаха

18:01 634

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Армения как суверенное государство имеет право сама решать, в каком союзе находиться, исходя из интересов собственной безопасности, передает Интерфакс.

«На мой взгляд, любая страна - член организации (ОДКБ) должна сама для себя определить, что соответствует ее национальным интересам, и мы будем относиться к этому с уважением», - сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов относительно замораживания Арменией своего участия в ОДКБ.

При этом российский президент не исключил возвращения Армении к полноформатному участию в ОДКБ: «Армения заявила, что берет паузу и не объявляла о выходе из организации, и она поддерживает все документы, которые принимаются в ходе сегодняшней встречи, и обращает наше внимание на это. Если это так, то значит существует возможность, что Армения вернется к полноформатной работе в рамках ОДКБ. Ну, посмотрим».

«Сегодняшняя ситуация между Арменией и ОДКБ, скорее всего, продиктована внутриполитическими процессами в самой Армении. Конечно, все это связано с последствиями кризиса в Карабахе», — сказал Путин, добавив, что «в отношении Армении не было никакой внешней агрессии, а ОДКБ призвано защищать от внешней агрессии».

«ОДКБ здесь ни при чём, по отношении к Армении не было внешней агрессии. События, связанные с Карабахом, имеют свою специфику, ведь Армения не признала Карабах в качестве независимого государства, уж точно не включала его в свой периметр государственный. Значит, все, что происходило в Карабахе, с юридической точки зрения, к Армении прямого отношения не имеет», - сказал Путин.

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