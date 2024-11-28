Путин готов к переговорам «на прежних условиях»

Москва готова к переговорам по Украине «на прежних условиях», заявил президент России Владимир Путин.

«Мы по-прежнему готовы к переговорному процессу с Украиной на тех условиях, которые были изложены еще в июне этого года в Москве. Ничего не поменялось», - сказал он.

Ранее Путин требовал, чтобы ВСУ ушли из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а Украина отказалась от планов вступления в НАТО.