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Грузия отказалась от ЕС. Разгневанные грузины высыпали на улицы

видео; обновлено 21:32
21:32 5221

Разгневанные отказом от вступления в ЕС грузины высыпали на улицы.

После отказа от евроинтеграции до 2028 года в Тбилиси и других городах Грузии начались митинги.

Часть протестующих стучит по металлическим ограждениям у здания парламента.

*** 18:37

Грузия отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от всех бюджетных грантов со стороны Союза, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

Ранее Европарламент принял резолюцию, которая не признаёт результаты парламентских выборов в Грузии.

*** 18:22

Новую резолюцию приняли депутаты Европейского парламента большинством голосов в четверг, 28 ноября. Документ касается ситуации в Грузии, в частности – выборов.

ЕП призывает не признавать результаты выборов в парламент республики и требует провести новое голосование, а также ввести санкции против грузинских политиков.

Уточняется, что страна выступает кандидатом на вступление в Европейский союз, однако резолюции ЕП имеют рекомендательный характер и не являются обязательными к исполнению со стороны институтов и государств-членов ЕС. Поддержали резолюцию 444 депутата, 72 выступили против, еще 82 – воздержались.

В документе заявляется, что Европарламент отвергает любые признания парламентских выборов и призывает провести повторное голосование в течение ближайшего года «в улучшенных условиях выборов». Также, говорится в бумаге, переизбрание должно проходить под «пристальным международным наблюдением».

На состоявшихся в конце октября парламентских выборах в республике победу одержала партия «Грузинская мечта», набрав 53,9% голосов. Политическое объединение получило 89 из 150 мест.

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