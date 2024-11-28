Путин: «Ангела, прости меня»

Президент России Владимир Путин заявил, что не хотел пугать Ангелу Меркель своим лабрадором Кони, и повторно извинился перед ней.

«Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли», - сказал Путин. Российский президент отметил, что наоборот «хотел создать приятную атмосферу на переговорах».

Путин пообещал в случае «нового приезда Меркель в гости больше не подпускать к ней собак».

Встреча, о которой идет речь, произошла в Сочи в 2007 году. В недавно опубликованных мемуарах бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о своих ощущениях во время этой встречи. Она отметила, что боится собак из-за того, что ее укусил пес на ярмарке.