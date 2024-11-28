USD 1.7000
EUR 1.7943
RUB 1.5024
Подписаться на уведомления
Рубль покатится и дальше: «Готовьтесь к курсу 1 доллар – 180 рублей»
Новость дня
Рубль покатится и дальше: «Готовьтесь к курсу 1 доллар – 180 рублей»

Путин: «Ангела, прости меня»

18:26 3774

Президент России Владимир Путин заявил, что не хотел пугать Ангелу Меркель своим лабрадором Кони, и повторно извинился перед ней.

«Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли», - сказал Путин. Российский президент отметил, что наоборот «хотел создать приятную атмосферу на переговорах».

Путин пообещал в случае «нового приезда Меркель в гости больше не подпускать к ней собак».

Встреча, о которой идет речь, произошла в Сочи в 2007 году. В недавно опубликованных мемуарах бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о своих ощущениях во время этой встречи. Она отметила, что боится собак из-за того, что ее укусил пес на ярмарке.

Лига Европы: «Карабах» принимает французский «Лион»
Лига Европы: «Карабах» принимает французский «Лион» Матч начался; обновлено 21:46
21:46 2617
Грузия отказалась от ЕС. Разгневанные грузины высыпали на улицы
Грузия отказалась от ЕС. Разгневанные грузины высыпали на улицы видео; обновлено 21:32
21:32 5222
Путин: Армения так делает из-за Карабаха
Путин: Армения так делает из-за Карабаха
18:01 6591
Иран об историческом прорыве в отношениях с Азербайджаном
Иран об историческом прорыве в отношениях с Азербайджаном сенсационное заявление
13:18 7284
Молдова идет на поклон к России
Молдова идет на поклон к России наша корреспонденция; все еще актуально
11:48 6949
В Сирии убит иранский генерал
В Сирии убит иранский генерал
16:56 3484
Протурецкие армии подошли к Алеппо… Асад проигрывает
Протурецкие армии подошли к Алеппо… Асад проигрывает горячая тема; все еще актуально
10:00 7797
Наплыв фальшивых долларов и евро в Турции
Наплыв фальшивых долларов и евро в Турции
15:46 4392
Иран намекает: снимите санкции, а то создадим ядерное оружие
Иран намекает: снимите санкции, а то создадим ядерное оружие
15:24 1534
Сенсационное заявление Путина: Готовим удар «Орешником» по Киеву
Сенсационное заявление Путина: Готовим удар «Орешником» по Киеву новость дополнена
14:30 8285
Протурецкая армия наступает. Российский спецназ и армия Асада терпят потери
Протурецкая армия наступает. Российский спецназ и армия Асада терпят потери срочно в номер; обновлено
03:16 17704

ЭТО ВАЖНО

Лига Европы: «Карабах» принимает французский «Лион»
Лига Европы: «Карабах» принимает французский «Лион» Матч начался; обновлено 21:46
21:46 2617
Грузия отказалась от ЕС. Разгневанные грузины высыпали на улицы
Грузия отказалась от ЕС. Разгневанные грузины высыпали на улицы видео; обновлено 21:32
21:32 5222
Путин: Армения так делает из-за Карабаха
Путин: Армения так делает из-за Карабаха
18:01 6591
Иран об историческом прорыве в отношениях с Азербайджаном
Иран об историческом прорыве в отношениях с Азербайджаном сенсационное заявление
13:18 7284
Молдова идет на поклон к России
Молдова идет на поклон к России наша корреспонденция; все еще актуально
11:48 6949
В Сирии убит иранский генерал
В Сирии убит иранский генерал
16:56 3484
Протурецкие армии подошли к Алеппо… Асад проигрывает
Протурецкие армии подошли к Алеппо… Асад проигрывает горячая тема; все еще актуально
10:00 7797
Наплыв фальшивых долларов и евро в Турции
Наплыв фальшивых долларов и евро в Турции
15:46 4392
Иран намекает: снимите санкции, а то создадим ядерное оружие
Иран намекает: снимите санкции, а то создадим ядерное оружие
15:24 1534
Сенсационное заявление Путина: Готовим удар «Орешником» по Киеву
Сенсационное заявление Путина: Готовим удар «Орешником» по Киеву новость дополнена
14:30 8285
Протурецкая армия наступает. Российский спецназ и армия Асада терпят потери
Протурецкая армия наступает. Российский спецназ и армия Асада терпят потери срочно в номер; обновлено
03:16 17704
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться