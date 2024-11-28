Азербайджан вернул узбекам Бойтураева и Абдуллаева

Азербайджан экстрадировал в Узбекистан двоих граждан этой страны, находящихся в международном розыске по обвинению в мошенничестве.

Как сообщили в Генпрокуратуре, граждане Узбекистана Ильхом Бойтураев, 1979 года рождения, и Фарходжон Абдуллаев, 1986 года рождения, были задержаны в Международном аэропорту Гейдар Алиев при прохождении пограничного контроля.

Генеральная прокуратура Азербайджана удовлетворила ходатайства Генеральной прокуратуры Узбекистана о выдаче задержанных. Они были переданы компетентным органам Узбекистана в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.