Лига Европы: «Карабах» принимает французский «Лион»
Матч начался.
Продолжающийся проливной дождь отпугнул часть болельщиков. На трибунах немало пустых мест.
*** 21:39
Стартовые составы «Карабаха» и «Лиона»
«Карабах»: Матеуш Кохальски, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Марко Вешович, Торал Байрамов, Патрик Андраде, Марко Янкович, Яссин Бензиа, Алексей Кащук, Абделла Зубир, Жуниньо.
«Лион»: Лукас Перри, Николас Тальяфико, Вармед Омари, Дуе Чалета-Цар, Эйнсли Мэйтланд-Найлз, Райан Шерки, Таннер Тессманн, Жордан Верету, Эрнест Нуама, Жорж Микаутадзе, Малик Фофана.
*** 19:07
Сегодня в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется матч 5-го тура основной стадии Лиги Европы между чемпионом Азербайджана «Карабахом» и французским «Лионом».
Судить встречу будет сербская бригада арбитров во главе с Ненадом Минаковичем.
«Карабах» в первых четырех матчах набрал лишь 3 очка, обыграв в 4-м туре на выезде норвежский «Буде-Глимт» (2:1). До этого были поражения от английского «Тоттенхэма» (в гостях, 0:3), шведского «Мальме» (дома, 1:2) и нидерландского «Аякса» (дома, 0:3).
«Карабах» занимает в турнирной таблице 29-е место. «Лион» имеет 7 очков и располагается на 9-й позиции. Французы обыграли греческий «Олимпиакос» (дома, 2:0), разгромили шотландский «Рейнджерс» (в гостях, 4:1), проиграли турецкому «Бешикташу» (дома, 0:1) и сыграли вничью с немецким «Хоффенхаймом» (в гостях, 2:2).
В текущем чемпионате Франции «Лион» занимает 6-е место.
«Карабах» провел уже 10 матчей с командами из Франции. Первую и пока единственную победу удалось одержать на групповой стадии Лиги Европы сезона 2022/23. В Баку был разгромлен «Нант» - 3:0.
Всего же в 10 матчах против французов «Карабах» одержал одну победу, три раза сыграл вничью и шесть раз проиграл. Разница мячей - 7:20.
После матча с «Лионом» у «Карабаха» будут игры со шведским «Эльфсборгом» (в гостях, 13 декабря), румынским ФКСБ (дома, 23 января) и греческим «Олимпиакосом» (в гостях, 30 января).
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ 5-го ТУРА
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ