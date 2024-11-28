Лига Европы: «Карабах» принимает французский «Лион»

Матч начался. Продолжающийся проливной дождь отпугнул часть болельщиков. На трибунах немало пустых мест. *** 21:39 Стартовые составы «Карабаха» и «Лиона» «Карабах»: Матеуш Кохальски, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Марко Вешович, Торал Байрамов, Патрик Андраде, Марко Янкович, Яссин Бензиа, Алексей Кащук, Абделла Зубир, Жуниньо. «Лион»: Лукас Перри, Николас Тальяфико, Вармед Омари, Дуе Чалета-Цар, Эйнсли Мэйтланд-Найлз, Райан Шерки, Таннер Тессманн, Жордан Верету, Эрнест Нуама, Жорж Микаутадзе, Малик Фофана. *** 19:07 Сегодня в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется матч 5-го тура основной стадии Лиги Европы между чемпионом Азербайджана «Карабахом» и французским «Лионом».

Судить встречу будет сербская бригада арбитров во главе с Ненадом Минаковичем. «Карабах» в первых четырех матчах набрал лишь 3 очка, обыграв в 4-м туре на выезде норвежский «Буде-Глимт» (2:1). До этого были поражения от английского «Тоттенхэма» (в гостях, 0:3), шведского «Мальме» (дома, 1:2) и нидерландского «Аякса» (дома, 0:3). «Карабах» занимает в турнирной таблице 29-е место. «Лион» имеет 7 очков и располагается на 9-й позиции. Французы обыграли греческий «Олимпиакос» (дома, 2:0), разгромили шотландский «Рейнджерс» (в гостях, 4:1), проиграли турецкому «Бешикташу» (дома, 0:1) и сыграли вничью с немецким «Хоффенхаймом» (в гостях, 2:2). В текущем чемпионате Франции «Лион» занимает 6-е место.

«Карабах» провел уже 10 матчей с командами из Франции. Первую и пока единственную победу удалось одержать на групповой стадии Лиги Европы сезона 2022/23. В Баку был разгромлен «Нант» - 3:0. Всего же в 10 матчах против французов «Карабах» одержал одну победу, три раза сыграл вничью и шесть раз проиграл. Разница мячей - 7:20. После матча с «Лионом» у «Карабаха» будут игры со шведским «Эльфсборгом» (в гостях, 13 декабря), румынским ФКСБ (дома, 23 января) и греческим «Олимпиакосом» (в гостях, 30 января). РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ 5-го ТУРА