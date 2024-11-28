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Нидерланды выполнили свое обещание

19:21 2224

Нидерланды поставили Украине три обещанных ранее комплекса Patriot.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс опубликовал в сети X фотографии зенитно-ракетных комплексов Patriot, поставленных, по его словам, Украине.

«Украинцев ждет суровая зима, потому что продолжаются воздушные налеты. Поэтому мы поставили им три ЗРК Patriot», — написал Брекельманс.

Передача ЗРК анонсировалась еще в мае. В сентябре Нидерланды направили Украине радар для Patriot, однако не хватало компонентов для передачи полной системы, и их собирали по другим странам. Брекельманс не уточнил, когда ЗРК были доставлены в Украину.

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