Нидерланды выполнили свое обещание
Нидерланды поставили Украине три обещанных ранее комплекса Patriot.
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс опубликовал в сети X фотографии зенитно-ракетных комплексов Patriot, поставленных, по его словам, Украине.
«Украинцев ждет суровая зима, потому что продолжаются воздушные налеты. Поэтому мы поставили им три ЗРК Patriot», — написал Брекельманс.
Передача ЗРК анонсировалась еще в мае. В сентябре Нидерланды направили Украине радар для Patriot, однако не хватало компонентов для передачи полной системы, и их собирали по другим странам. Брекельманс не уточнил, когда ЗРК были доставлены в Украину.