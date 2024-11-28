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Зеленский разрешил дезертирам возвращаться в армию

19:34 1132

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возвращении на службу после первого самовольного оставления части или дезертирства.

Речь идет о Законе о внесении изменения в часть вторую статьи 24 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" (рег. №12095).

Как отмечается в карточке соответствующего законопроекта на сайте парламента, этот закон был возвращен с подписью от президента Украины сегодня, 28 ноября.

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