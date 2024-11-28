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Освобождение Саакашвили назвали «бессмысленным»

19:53 1217

Если даже президент Грузии Саломе Зурабишвили помилует Михаила Саакашвили за оставшиеся две недели своего срока, «это не окажет практического эффекта», заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

«Желание определенных сил освободить Михаила Саакашвили было чрезвычайно сильным. Саломе Зурабишвили сделала бы это до сих пор, если бы не одно обстоятельство – даже если его помилуют, Саакашвили все равно останется в заключении, так как останется в предварительном заключении по другим уголовным делам, по которым идет расследование», – сказал он.

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