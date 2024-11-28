Украинские дроны поставляли гашиш в Испанию

Испанская полиция разоблачила в городе Альхесирас преступную схему, в рамках которой в страну поступали наркотики из Марокко, арестовано более 10 человек, пишут зарубежные СМИ.

Наркотики перевозились с помощью доставленных из Украины на автомобилях дронов.

Автономные БПЛА оказались способны переносить около 10 кг гашиша за раз на дистанцию более 50 км.