Украинские дроны поставляли гашиш в Испанию
20:05 1286
Испанская полиция разоблачила в городе Альхесирас преступную схему, в рамках которой в страну поступали наркотики из Марокко, арестовано более 10 человек, пишут зарубежные СМИ.
Наркотики перевозились с помощью доставленных из Украины на автомобилях дронов.
Автономные БПЛА оказались способны переносить около 10 кг гашиша за раз на дистанцию более 50 км.
November 28, 2024
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