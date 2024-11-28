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Мирзоян рассказал финнам о важности мира с Азербайджаном

20:25 723

В рамках рабочего визита в Хельсинки министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с главой МИД Финляндии Элиной Валтонен. Об этом сообщили в пресс-службе армянского министерства.

По данным ведомства, в ходе встречи собеседники обсудили возможности развития сотрудничества в различных сферах параллельно с политическим диалогом.

Отмечается, что Мирзоян и Валтонен обменялись мнениями о региональных вопросах. Глава МИД Армении представил усилия по урегулированию отношений с соседями.

В контексте установления прочной стабильности на Южном Кавказе Мирзоян подчеркнул важность заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а также представил видение его страны по разблокированию региональных коммуникаций.

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