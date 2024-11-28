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Борис Джонсон: «Направить британские войска в Украину!»

20:33 1191

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон предложил Лондону отправить войска в Украину в качестве миротворцев и конфисковать русские активы на 300 млрд долларов для поддержки Киева. Политик считает нынешнюю помощь Запада недостаточной.

Джонсон охарактеризовал текущую помощь Запада Украине как минимальную. Он предсказал, что это приведет к увеличению числа жертв, если западные страны не увеличат свою поддержку Киева. Кроме того, Джонсон предложил Западу конфисковать российские активы на сумму 300 миллиардов долларов, чтобы использовать их для помощи Украине.

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